Nuclearelectrica: Ambele reactoare ale centralei Cernavodă sunt în stare sigură oprite

Ambele reactoare ale centralei CNE Cernavodă sunt în stare sigură oprite, cu menținerea acestora în parametri de siguranță, fără niciun risc operațional sau de securitate nucleară asociat, afirmă reprezentanții Nuclearelectrica, într-un raport remis Bursei de Valori București (BVB).

‘SN Nuclearelectrica SA anunță, ca urmare a informațiilor apărute în mass media, că în prezent, conform comunicărilor anterioare, ambele reactoare ale centralei CNE Cernavodă sunt în stare sigură oprite, cu menținerea acestora în parametri de siguranță, fără niciun risc operațional sau de securitate nucleară asociat. CNE Cernavodă are prevăzute prin proiect sisteme complexe, redundante, care asigură răcirea reactoarelor și nu există niciun risc asociat răcirii reactoarelor nucleare în stare oprită. În funcție de evoluția prognozelor pentru perioada următoare, Nuclearelectrica va comunica, transparent și responsabil, având la bază date tehnice certe, cu respectarea prevederilor unei companii listate și a legislației, deciziile operaționale privind reconectarea la Sistemul Energetic Național’, se arată în document.

Nuclearelectrica a început pe 13 august manevrele pentru oprirea controlată a Unității 2 a CNE Cernavodă, a anunțat compania, printr-un comunicat transmis Bursei de la București.

‘Decizia de a opri controlat și Unitatea 2 este determinată de scăderea continuă semnificativă a nivelului fluviului Dunărea. Oprirea controlată a Unității 2 este realizată cu respectarea procedurilor în astfel de situații, în baza monitorizării stricte a marjelor de siguranță, a echipamentelor și a prognozei INHGA pentru următoarele zile. În funcție de evoluția prognozelor privind nivelul Dunării, specialiștii CNE Cernavodă vor decide reconectarea unităților nucleare, cu prioritizarea tuturor marjelor de securitate nucleară’, se precizează în documentul citat.

Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost oprită controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național în data de 28 iulie, pe fondul debitului scăzut al Dunării.

Potrivit Nuclearelectrica, menținerea în stare oprită sigură a ambelor unități nu are impact asupra parametrilor de securitate nucleară, implicit personalului, mediului și populației.

Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă operează Unitățile 1 și 2, care au fiecare o capacitate de 700 MWe și utilizează uraniu natural drept combustibil și apa grea ca moderator și agent de răcire. Cu cele două unități în operare, SNN acoperă aproximativ 20% din totalul producției cu unități dispecerizabile din România.