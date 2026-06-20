Nuclearelectrica: Depozit la termen, fără prelungire, pentru suma de 617,6 milioane lei constituit la Exim Banca Românească

Nuclearelectrica SA, compania de stat care administrează cele două reactoare ale centralei nucleare din Cernavodă, a constituit un depozit la termen la Exim Banca Românească fără prelungire, pentru suma de 617.650.000 lei.

Nuclearelectrica informează acţionarii că, la data de 18 iunie, a constituit la Exim Banca Românească un depozit la termen, fără prelungire, pentru suma de 617.650.000 lei.

Rata procentuală a dobânzii care se aplică depozitului este de 6,20% pe an, arată oficialii companiei.

Scadenţa depozitului va fi la data de 9 iulie 2026.

„Precizăm faptul că, la data de 18.06.2026, SNN are constituite depozite la Exim Banca Românească, în valoarea cumulată de 1.088.880.000,00 lei, sumă care depăşeşte 10% din cifra de afaceri netă aferentă ultimei situaţii financiare anuale, motiv pentru care, în conformitate cu prevederile art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, SNN are obligaţia de a raporta inclusiv valoarea cumulată a acestor tranzacţii”, se precizează în comunicat.

Compania a mai anunţat recent că este în discuţii exploratorii cu mai multe proiecte de fuziune nucleară, americane şi vest-europene, în vederea încheierii de parteneriate care ar putea să conducă la viitoare tranzacţii comerciale cu tritium, combustibilul candidat pentru viitoarele reactoare de fuziune. De asemenea, Nuclearelectrica a încheiat şi un Memorandum de Înţelegere tripartit cu două firme elveţiene, RC Tritec AG şi Smolsys AG, cărora Nuclearelectrica ar putea să le furnizeze tritium în următorii ani.