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Nuclearelectrica: Depozit la termen, fără prelungire, pentru suma de 617,6 milioane lei constituit la Exim Banca Românească

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Nuclearelectrica SA, compania de stat care administrează cele două reactoare ale centralei nucleare din Cernavodă, a constituit un depozit la termen la Exim Banca Românească fără prelungire, pentru suma de 617.650.000 lei.

Nuclearelectrica informează acţionarii că, la data de 18 iunie, a constituit la Exim Banca Românească un depozit la termen, fără prelungire, pentru suma de 617.650.000 lei.

Rata procentuală a dobânzii care se aplică depozitului este de 6,20% pe an, arată oficialii companiei.
Scadenţa depozitului va fi la data de 9 iulie 2026.

„Precizăm faptul că, la data de 18.06.2026, SNN are constituite depozite la Exim Banca Românească, în valoarea cumulată de 1.088.880.000,00 lei, sumă care depăşeşte 10% din cifra de afaceri netă aferentă ultimei situaţii financiare anuale, motiv pentru care, în conformitate cu prevederile art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, SNN are obligaţia de a raporta inclusiv valoarea cumulată a acestor tranzacţii”, se precizează în comunicat.

Compania a mai anunţat recent că este în discuţii exploratorii cu mai multe proiecte de fuziune nucleară, americane şi vest-europene, în vederea încheierii de parteneriate care ar putea să conducă la viitoare tranzacţii comerciale cu tritium, combustibilul candidat pentru viitoarele reactoare de fuziune. De asemenea, Nuclearelectrica a încheiat şi un Memorandum de Înţelegere tripartit cu două firme elveţiene, RC Tritec AG şi Smolsys AG, cărora Nuclearelectrica ar putea să le furnizeze tritium în următorii ani.

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