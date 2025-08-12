Nvidia şi AMD vor ceda 15% din veniturile din vânzările de cipuri în China către guvernul SUA, în schimbul licenţelor de export

Nvidia şi AMD au convenit să transfere 15% din veniturile obţinute din vânzările de cipuri în China către guvernul american, a confirmat luni Casa Albă, potrivit Financial Times.

În schimb, cele două companii vor primi licenţe de export pentru a vinde pe piaţa chineză cipurile Nvidia H20 şi AMD MI308, produse adaptate pentru a respecta restricţiile impuse de Washington.

Nvidia a transmis că speră ca regulile privind controlul exporturilor să permită industriei americane să concureze atât în China, cât şi pe piaţa globală, avertizând că SUA nu îşi pot permite să repete pierderea leadershipului din domeniul 5G. AMD nu a comentat oficial deocamdată.

Analiştii consideră înţelegerea ”neobişnuită”, dar pozitivă pentru cele două companii, deoarece le asigură accesul pe piaţa chineză, chiar dacă guvernul american va încasa o parte din venituri. Investitorii au reacţionat favorabil: acţiunile AMD au crescut cu peste 2%, iar cele ale Nvidia au înregistrat un avans modest.

În timp ce pe termen scurt acordul oferă claritate în privinţa exporturilor, rămân incertitudini legate de o posibilă creştere a cotei percepute de SUA în viitor, dacă vânzările către China vor continua să crească.

În China, reacţiile sunt amestecate: autorităţile au exprimat recent suspiciuni privind securitatea cipurilor Nvidia, însă companiile locale au nevoie de aceste tehnologii pentru a-şi susţine ambiţiile în domeniul inteligenţei artificiale.