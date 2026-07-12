O afacere verde crescută pe ambele maluri ale Prutului

În 2019, Anastasia Haraz lucra în marketing, într-o corporație din Chișinău, și nu avea experiență în antreprenoriat. Astăzi conduce Floral Soul, un business care a amenajat peste 10.000 de locuințe și spații comerciale în Republica Moldova, iar acum încearcă să reproducă succesul obținut pe o piață mult mai mare: cea din România.

Drumul de la pasiunea pentru plante la un business de succes nu a fost nici rapid și nici ușor pentru Anastasia Haraz. Primele luni de antreprenoriat au fost dedicate găsirii clienților, în timp ce încerca să învețe din mers ce înseamnă să construiești o afacere. „Nu veneam din antreprenoriat și nici nu aveam experiență în business. Primele luni au fost dedicate exclusiv atragerii de clienți. Modelul era foarte simplu: întâi găseam proiectul și clientul, apoi comandam plantele și materialele necesare. Mi-a luat un an și jumătate să fac tranziția spre antreprenoriat. Primele trei-șase luni am făcut cold calling la greu, ceea ce ulterior a dat roade și au început să vină contractele”, povestește tânăra. Primul client important a fost compania care astăzi este cunoscută la nivel mondial sub numele Crunchyroll, dar care atunci se numea Elation. Dacă în primele etape de dezvoltare a fost gândit ca un business B2B, Floral Soul a ajuns să lucreze și pentru clienți individuali. „Modelul nostru de business este împărțit aproximativ 50% B2C și 50% B2B, iar până acum am înverzit peste 10.000 de case și spații în Republica Moldova, realizând peste 1.000 de proiecte”, explică ea cum a reușit să-și extindă portofoliul și să-și construiască o poziție tot mai vizibilă pe piață. Un moment de cotitură a venit însă odată cu izbucnirea războiului din Ucraina. Contextul regional a adus incertitudine în economie, dar a determinat compania să analizeze mai atent oportunitățile de dezvoltare din afara Republicii Moldova.„A fost un moment în care am început să explorăm piața din România mai în serios. Am continuat să facem ceea ce ne-am propus și să lucrăm chiar și cu străini și cu ucraineni, am avut în echipa noastră chiar și ucraineni și am amenajat multe spații pentru cei care au emigrat în Republica Moldova”, spune ea.

A trecut Prutul cu flori

După ani buni de creștere organică, afacerea a ajuns la o nouă etapă. În 2025, antreprenoarea a deschis în București Casa Plantelor by Floral Soul. „Dezvolt două businessuri complementare sub umbrela Floral Soul: Orangeria Floral Soul din Chișinău, lansată în 2019, și Casa Plantelor by Floral Soul din București – un spațiu dedicat designului biofilic și amenajărilor verzi pentru locuințe, birouri și HoReCa”, spune Anastasia Haraz. Extinderea pe partea aceasta a Prutului a însemnat însă mai mult decât deschiderea unei noi locații: e vorba despre investiții mult mai consistente decât cele din Republica Moldova, precum și noi provocări. „România este o piață mult mai mare și mai competitivă, ceea ce înseamnă investiții mai mari în logistică, echipă, infrastructură”, explică antreprenoarea. Rezultatele obținute până acum au oferit însă încrederea necesară pentru această extindere. În Republica Moldova, Floral Soul a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de aproximativ 370.000 de euro. „Businessul din Republica Moldova a crescut organic în ultimii ani, iar extinderea în România reprezintă etapa următoare de dezvoltare. În acest moment, focusul principal este consolidarea operațiunilor și scalarea pe piața românească”, spune ea.

Planurile pentru următoarea perioadă sunt legate exclusiv de piața românească. Potrivit antreprenoarei, oportunitățile sunt considerabil mai mari decât cele existente în Republica Moldova, atât prin dimensiunea pieței, cât și prin interesul tot mai ridicat pentru concepte care îmbină natura, designul și starea de bine. „Piața amenajărilor verzi și a designului biofilic din România este într-o etapă de creștere accelerată. Vedem un interes tot mai mare pentru spații care contribuie la starea de bine, productivitate și experiență, atât în zona rezidențială, cât și în office sau HoReCa. Un diferențiator important față de Republica Moldova este capacitatea financiară și potențialul de cumpărare semnificativ mai mare. Segmentul de plante și amenajări verzi din România este considerabil mai dezvoltat, estimativ de până la 50 de ori mai mare ca valoare de piață comparativ cu Republica Moldova”, afirmă Anastasia Haraz.

Intrarea pe piața românească a fost susținută de o investiție de aproximativ 100.000 de euro, bani direcționați către spațiu, logistică, echipă, stocuri și dezvoltarea operațiunilor. În perioada următoare, accentul va fi pus pe consolidarea businessului. În paralel, compania și-a stabilit și obiective clare de creștere pentru anul viitor. „Pentru 2026, obiectivul nostru este triplarea numărului de proiecte în România comparativ cu piața din Republica Moldova și consolidarea poziției Floral Soul ca unul dintre jucătorii relevanți în zona de design biofilic și amenajări verzi premium; un alt obiectiv este creșterea cu 20% a veniturilor față de anul 2025”, completează Anastasia Haraz, care e conștientă că succesul în această etapă nu mai are legătură cu validarea ideii de business, ci ține doar de capacitatea ei de a reproduce la o scară mult mai mare modelul construit în Chișinău.