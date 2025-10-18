O instanţă americană interzice companiei israeliene NSO să mai acceseze ilegal WhatsApp, dar îi reduce semnificativ despăgubirile

O instanţă federală din Statele Unite a ordonat companiei israeliene NSO Group să înceteze definitiv orice încercare de a accesa ilegal serviciul de mesagerie WhatsApp al Meta Platforms, decizie despre care firma a avertizat că ar putea-o scoate din afaceri, transmite Reuters.

Într-o hotărâre de 25 de pagini pronunţată vineri, judecătoarea Phyllis Hamilton a impus o interdicţie permanentă împotriva oricăror activităţi ale NSO de pătrundere în infrastructura WhatsApp – una dintre cele mai folosite platforme de comunicare din lume.

În acelaşi timp, instanţa a redus semnificativ despăgubirile punitive stabilite anterior de un juriu, de la aproximativ 167 de milioane de dolari la doar 4 milioane de dolari.

Hotărârea reprezintă o lovitură majoră pentru NSO, acuzată de ani buni că a facilitat abuzuri împotriva drepturilor omului prin software-ul său de spionaj Pegasus, capabil să exploateze vulnerabilităţi din aplicaţii populare precum WhatsApp.

Compania avertizase anterior că o astfel de interdicţie ”ar pune în pericol întreaga activitate” şi ar putea ”forţa NSO să iasă de pe piaţă”.

Directorul WhatsApp, Will Cathcart, a salutat decizia: ”Hotărârea de astăzi interzice definitiv companiei NSO să mai atace WhatsApp şi utilizatorii noştri din întreaga lume. Este un pas important după şase ani de litigii pentru a trage NSO la răspundere pentru acţiunile sale împotriva societăţii civile.”

În replică, NSO a declarat că se bucură de reducerea cu 97% a despăgubirilor şi a subliniat că injuncţia nu se aplică clienţilor săi, care ”vor continua să folosească tehnologia companiei pentru a sprijini siguranţa publică”.

Firma a anunţat că va analiza decizia şi va decide ulterior ce măsuri va lua.

Recent, NSO Group a fost achiziţionată de un consorţiu condus de producătorul de la Hollywood Robert Simonds, potrivit publicaţiei TechCrunch.