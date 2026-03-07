Oana Gheorghiu: România nu este încă un lider digital. Cloudul guvernamental va înlocui sistemele IT fragmentate

România nu este încă un lider digital, iar autoritățile încearcă să apese ‘butonul de restart’ prin dezvoltarea cloudului guvernamental, care ar urma să înlocuiască sistemele IT fragmentate cu platforme integrate și sigure, a declarat vineri viceprim-ministrul Oana Gheorghiu, la o conferință de specialitate.

‘Voi începe cu o observație sinceră: România nu este un lider digital. Nu încă. Avem sisteme moștenite, instituții fragmentate, decenii de procese construite în jurul convenienței statului, mai degrabă decât a cetățenilor. Și spun asta nu ca un critic al trecutului, ci ca un punct de plecare pentru ceea ce facem acum. Pentru că nu mai avem luxul timpului, lumea se mișcă rapid. Decalajul dintre ceea ce experimentează cetățenii în viața lor digitală privată și experiența pe care o au cu statul, cu interacțiunea cu statul devine imposibil de justificat. Și acel decalaj devine, de asemenea, un dezavantaj competitiv pentru fiecare afacere care operează în România. Așa că apăsăm butonul de restart, iar fundația acelui restart este infrastructura. Un cloud guvernamental care înlocuiește sistemele IT fragmentate cu platforme integrate și sigure, asigurând că datele se mișcă între instituții, nu între ghișee. În prezent, lucrăm printre blocajele din proces direct cu instituțiile și cu contractorii, deoarece construirea pe modul silențios trebuie să înceteze’, a spus Gheorghiu.

Potrivit reprezentantei Guvernului, va fi demarat un program național de instruire a funcționarilor publici în privința utilizării și înțelegerii Inteligenței Artificiale (AI).

‘Pe lângă infrastructură, construim ceva și mai important, și anume o cultură a serviciului public digital. În viitorul apropiat, foarte curând, un program național de instruire implementat de Asociația Națională a Funcționarilor Publici pentru înțelegerea Inteligenței Artificiale, cu limitele sale, cu beneficiile sale, cu riscurile sale atunci când este aplicată pentru decizii foarte sensibile pentru cetățeni. Trebuie să stabilim reguli înainte de a scala utilizarea AI. Dar tehnologia singură nu este suficientă. Trebuie să vorbim cu oamenii, trebuie să avem informații pentru oameni direct și pentru asta am lansat, acum patru zile, platforma fara-hartie.gov.ro, unde oamenii pot raporta toate blocajele birocratice pe care le experimentează în relația cu statul. În primele 25 de ore am primit mai mult de 1.000 de raportări. Asta nu este o poveste de succes, ci este un diagnostic și ne spune că avem multă muncă de făcut în lunile următoare și ne oferă o hartă. Viziunea este clară: trebuie să construim o administrație modernă, centrată pe cetățean, aliniată cu cadrul deceniului digital al UE, susținută de investițiile din Planul Național de Redresare și Reziliență’, a subliniat vicepremierul.

Gheorghiu a adăugat că scopul autorităților este ca, în relația cu cetățeanul, să se aplice principiul ‘o singură dată’, în sensul în care să nu mai fie nevoie de furnizarea datelor personale de două ori la instituții diferite.

‘Vrem să atingem principiul ‘o singură dată’ pentru cetățeni, astfel încât niciun cetățean să nu fie nevoit să furnizeze date de două ori către instituții diferite. De asemenea, facem progrese în compatibilitatea transfrontalieră, implementarea EU-ID (Identitatea Digitală Europeană, n.r.) avansează. Asta va ajuta la stabilirea unui punct unic de contact pentru cetățeni și afaceri și va accelera interoperabilitatea peste granițe. România vrea să fie un hub digital pe scena europeană, dar pentru asta avem nevoie de un parteneriat real între sectorul privat și cel public, să construim împreună’, a afirmat Oana Gheorghiu.

AmCham Romania, AmCham Moldova și AmCham Ucraina, alături de organizațiile reprezentative ale industriei IT – Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii (ANIS), Asociația Companiilor din IT&C Moldova (ATIC) și IT – Ukraine Association, organizează, vineri, cea de-a 3-a ediție a evenimentului AI & Big Data Conference – Regional AI Valley.