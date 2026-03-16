OCDE recomandă României să îmbunătățească eficiența cheltuielilor și să extindă baza de impozitare

Finanțele publice ale României s-au deteriorat semnificativ, ceea ce prezintă riscuri la adresa sustenabilității pe termen lung a finanțelor publice, iar pentru a evita acest lucru Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) spune că este nevoie de creșterea eficienței cheltuielilor publice, precum și de extinderea bazei de impozitare și îmbunătățirea conformității fiscale.

Într-un raport publicat luni, OCDE apreciază că recenta reformă a pensiilor, în special prin creșterea vârstei de pensionare pentru femei, limitarea pensiilor speciale și introducerea de noi reguli de indexare, este un pas pozitiv către îmbunătățirea sustenabilității sistemului de pensii și încurajarea participării forței de muncă. În același timp, România se confruntă cu o presiune tot mai mare pentru a crește cheltuielile pentru sănătate, educație, asistență socială și inovare, pentru a sprijini o creștere incluzivă. De asemenea, salariile din sectorul public reprezintă o pondere tot mai mare din cheltuielile guvernamentale, ceea ce necesită un control mai strict.

‘Măsurile privind veniturile ar trebui să vizeze lărgirea bazei de impozitare și îmbunătățirea conformității fiscale. Taxele de mediu și cele pe proprietate rămân subutilizate și ar trebui consolidate. Recenta reducere a pragului de impozitare a microîntreprinderilor este un pas binevenit către consolidarea impozitării societăților. Digitalizarea suplimentară și analizele de risc ale administrației fiscale ar contribui la îmbunătățirea aplicării legii și a colectării veniturilor’, se arată în raportul OCDE.

De asemenea, documentul subliniază că schimbările climatice exercită o presiune tot mai mare asupra activității economice și a bunăstării sociale în România. În acest sens, accelerarea măsurilor de adaptare, cum ar fi îmbunătățirea apărării împotriva inundațiilor, acoperirea extinsă a asigurărilor în caz de dezastru și o gestionare îmbunătățită a apei, este esențială pentru a proteja populațiile vulnerabile și infrastructurile vitale.

‘România a făcut progrese în gestionarea inundațiilor în conformitate cu Directiva UE privind inundațiile, dar multe sisteme de apărare rămân în stare proastă. Un plan național de întreținere ar putea ajuta la prioritizarea măsurilor, la clarificarea costurilor și a etapelor de implementare și la promovarea unor soluții eficiente din punct de vedere al costurilor. Consolidarea guvernanței pe mai multe niveluri în planificarea utilizării terenurilor este esențială pentru a preveni construcțiile în zonele predispuse la inundații, necesitând o aplicare mai strictă a reglementărilor și interdicții clare privind dezvoltarea în zonele cu risc ridicat. Creșterea gradului de utilizare a asigurării obligatorii împotriva riscurilor de dezastre este, de asemenea, esențială’, se arată în raportul OCDE.

Organizația atrage atenția că sunt necesare eforturi suplimentare de atenuare a schimbărilor climatice. Prioritățile cheie includ consolidarea prețurilor la carbon, extinderea generării de energie electrică cu emisii reduse de carbon, eliminând treptat combustibilii fosili, ecologizarea transporturilor prin creșterea taxelor pe combustibili și vehicule și îmbunătățirea eficienței energetice în mobilitatea urbană și clădiri.

Raportul organizației internaționale mai arată că România a înregistrat progrese semnificative în integrarea pieței globale în ultimele decenii însă pentru a menține acest impuls, trebuie să abordeze provocările structurale persistente – în special în ceea ce privește inovația, digitalizarea, educația și dinamismul afacerilor, care continuă să limiteze productivitatea și potențialul său economic.

Potrivit OCDE, trecerea către activități cu valoare adăugată mai mare va necesita dotarea forței de muncă cu competențe avansate. Implementarea reformei în curs este cheia pentru creșterea nivelului de educație, reducerea ratelor de abandon școlar și îmbunătățirea rezultatelor învățării. Acest lucru ar trebui susținut de creșterea finanțării și de o planificare strategică îmbunătățită pentru o mai bună direcționare a resurselor.

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică este o organizație interguvernamentală cu 38 de țări membre, fondată în 1961 pentru a stimula progresul economic. România este în plin proces de aderare la OCDE, aflându-se în prezent în etapa de furnizare de informații tehnice suplimentare, organizarea de misiuni de informare și evaluarea ulterioară în cele 26 de Comitete ale Organizației.