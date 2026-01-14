OIM estimează că rata globală a șomajului se va menține la 4,9% în 2026

Rata globală a șomajului se va menține în jurul nivelului de 4,9% în 2026 (185,8 milioane persoane), repetând procentele din 2024 și 2025, conform estimărilor Organizației Internaționale a Muncii (OIM), care avertizează însă asupra unei încetiniri a îmbunătățirii condițiilor de muncă, relatează agenția EFE.

În raportul său privind tendințele sociale și de ocupare a forței de muncă în 2026, publicat miercuri, OIM estimează, de asemenea, că rata șomajului va scădea la 4,8% în 2027 (186,9 milioane persoane).

În Europa, rata șomajului se va menține la 5,5% atât în 2026, cât și în 2027, la fel ca în anteriorii doi ani, ceea ce în cifre absolute va însemna 24,9 milioane de șomeri anul acesta și 24,7 milioane anul viitor.

În cazul Americii, OIM preconizează o rată a șomajului de 5% în 2026 și 2027, cu o zecime mai mică față de anul trecut, sau 26,7 milioane șomeri în 2026 și 26,4 milioane în 2027.

Raportul semnalează, totodată, că rata șomajului în rândul tinerilor se va menține la niveluri ridicate la nivel global, de 12,3% în 2026 și 2027, cu numai o zecime mai puțin ca în 2025.

OIM avertizează în studiul său că procentul de persoane cu ocupare informală (locuri de muncă care nu sunt înregistrate oficial) a crescut în ultimul deceniu și estimează că 2,1 miliarde persoane se află în această situație, motiv pentru care mai mult de jumătate dintre angajați au acces limitat la asigurările sociale și la drepturile lor de muncă.

Aceasta afectează în special regiuni precum America Latină și Caraibe, unde între 2024 și 2025 a scăzut șomajul și au fost create 4,4 milioane de noi locuri de muncă, dar 2 milioane au fost informale. Țările din zonă unde sunt cele mai multe locuri de muncă informale sunt Ecuador, Mexic, Paraguay și Peru, subliniază OIM.

Pe de altă parte, organizația cu sediul la Geneva a detectat în țările din Caraibe o lipsă de profesioniști în Sănătate și Educație, care emigrează atrași de salariile din țările mai dezvoltate.

Probleme similare se întâlnesc și în Uniunea Europeană, unde 98% din ocupațiile analizate se confruntă cu lipsă de personal în cel puțin o țară. În această regiune, cererile cele mai mari se înregistrează în cazul personalului de îngrijire medicală și, de asemenea, al sudorilor, bucătarilor și electricienilor, potrivit OIM.

Totodată, organizația atenționează că începând din 2015 a încetinit scăderea numărului de lucrători aflați în sărăcie extremă, care în prezent reprezintă 7,9%, respectiv 284 milioane de persoane care câștigă mai puțin de trei dolari (2,60 euro) pe zi.

În raport, OIM avertizează în legătură cu amenințarea pe care o reprezintă inteligența artificială pentru piața forței de muncă, în special în cazul tinerilor cu diplome universitare aflați în căutarea primului loc de muncă, deoarece tind să lucreze în posturi mai vulnerabile’ la această nouă tehnologie.

În plus, OIM a semnalat că, deși în cazul tinerilor cu studii superioare se înregistrează rate ale șomajului inferioare mediei categoriei lor de vârsta, asta nu se întâmplă în țările cu venituri scăzute și medii, unde aceștia se confruntă adesea cu rate rate mai ridicate ale șomajului decât colegii lor mai puțin educați, dar mai dispuși să accepte joburi informale.