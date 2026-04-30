Șeful IATA avertizează asupra unui posibil deficit de combustibil pentru avioane în această vară

Companiile aeriene din întreaga lume ar putea fi forțate în această vară să anuleze zboruri în urma reducerii aprovizionării cu combustibil pentru avioane, a avertizat directorul general al Asociației Internaționale a Transportatorilor Aerieni (IATA), Willie Walsh, într-un interviu acordat Reuters.

Probabil Asia va fi prima afectată, urmată de Europa, apoi Africa și America Latină. ‘Cred că o să vedem că operatorii aerienei încep să reducă programul curselor aeriene, în condițiile în care ne îndreptăm spre sezonul de vârf de vară și anticipăm perturbări ale aprovizionării cu combustibil’, a declarat Willie Walsh. Totuși, acesta nu se așteaptă la un colaps complet al călătoriilor aeriene în următoarele luni.

‘Cred că oamenii vor continua să zboare în timpul verii, ei se așteaptă să aibă parte de o vacanță în timpul verii, așa cum au avut în anii precedenți’, a explicat șeful IATA, indicând că există o cerere solidă în continuare.

De la începutul războiului din Iran, prețul kerosenului s-a dublat.

Asia este considerată în mod special vulnerabilă la criză deoarece multe țări sunt puternic dependente de combustibilii importați. În același timp, țările din Asia care au producție proprie și capacități de rafinare, inclusiv China și Coreea de Sud, își reduc exporturile pentru a se asigura ca nevoile lor interne sunt satisfăcute.

Luna aceasta, comisarul european pentru transport durabil și turism, Apostolos Tzitzikostas, a anunțat că Executivul comunitar are în vedere majorarea producției de combustibili de aviație sintetici (SAF) pentru reducerea dependenței de importurile din Orientul Mijlociu.

Companiile aeriene europene au avertizat că în următoarele săptămâni s-ar putea confrunta cu un potențial deficit de combustibilul pentru avioane, ca rezultat al războiului din Iran, ceea ce ar putea perturba sezonul călătoriilor de vară.

Conflictul din Iran a dus la creșterea prețului kerosenului, frânând dezvoltarea industriei aeriene și forțând operatorii aerieni să majoreze prețurile biletelor, să-și reducă planurile de expansiune și să-și regândească previziunile.

Europa este în mod special vulnerabilă deoarece importă aproximativ 30% – 40% din combustibilul pentru avioane, cel puțin jumătate din el provenind din Orientul Mijlociu.

IATA reprezintă aproximativ 350 de companii aeriene din întreaga lume, echivalentul a 80% din traficul aerian mondial.