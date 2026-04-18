ONJN: Finanțare de 5 milioane de euro pentru proiecte dedicate prevenției și tratării adicției de jocuri de noroc

Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) anunță deschiderea primului apel de finanțare în cadrul Programului Național de Interes Public ‘Conștient și Liber’, prin intermediul căruia vor fi acordate finanțări nerambursabile în valoare de cinci milioane de euro pentru implementarea unor proiecte dedicate prevenției și tratării adicției de jocuri de noroc.

Potrivit unui comunicat de presă al instituției, transmis vineri AGERPRES, depunerea dosarelor va avea loc în perioada 20 aprilie – 11 mai 2026, urmând ca evaluarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate să se deruleze în intervalul 11 – 15 mai.

‘Am promis că aceste proiecte se vor materializa. În ciuda tuturor piedicilor din trecut, proiectele vor exista și, cel mai important, vor ajuta persoanele vulnerabile. Asigurăm, astfel, prima finanțare din istoria ONJN pentru acest tip de programe și, în același timp, a fost creat cadrul normativ necesar și pentru finanțările din anii următori. Reamintesc că, pentru ca aceste finanțări să devină posibile, a fost nevoie de un efort colectiv al ONJN, Ministerului de Finanțe și al UEFISCDI (Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, n.r.) care a implicat: modificarea legii; reforma serviciului intern de joc responsabil existent la nivelul ONJN; construirea mecanismului juridic și adoptarea a două ordine ale președintelui ONJN prin care au fost stabilite metodologia și ghidul solicitantului; consultări publice; realizarea unei platforme pentru depunerea proiectelor; aprobarea Legii bugetului de stat; publicarea programului și a anunțului’, a declarat, în comunicat, președinte ONJN, Vlad-Cristian Soare.

Pe data de 15 mai vor fi publicate rezultatele selecției, în urma verificării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, iar în perioada 18 – 20 mai, pot fi depuse contestații, soluționarea acestora fiind programată între 21 și 26 mai.

Calendarul apelului de finanțare mai cuprinde: evaluarea realizată de către evaluatori independenți (27 mai-25 iunie), finalizarea raportului de către raportor (25-30 iunie), analiza Comisiei de Evaluare a ONJN (1-7 iulie) și publicarea rezultatelor (8 iulie).

În etapa a treia a proiectului, în perioada 9-13 iulie, are loc depunerea contestațiilor privind rezultatele preliminare, ulterior (14-27 iulie) se vor soluționa contestațiile, iar pe 28 iulie vor fi publicate rezultatele finale.

Semnarea contractelor de finanțare este programată între 29 și 31 iulie, după care, din 3 august, este estimată demararea proiectelor. Durata maximă de implementare este de patru luni, în intervalul calendaristic august – decembrie 2026.

Bugetul total alocat acestui program se ridică la valoarea de 25,41 milioane de lei (echivalentul a cinci milioane de euro), cu sursă de finanțare veniturile proprii ale activității organizate pe lângă ONJN, destinate promovării respectării principiilor și măsurilor privind jocurile de noroc responsabile social.

Din alocarea financiară totală, aproximativ 6,1 milioane de lei (1,2 milioane de euro) merg către proiectele de infrastructură care vizează înființarea, extinderea sau dotarea centrelor de tratament pentru dependența de jocuri de noroc. Pentru această categorie sunt eligibile exclusiv autoritățile publice, individual sau în parteneriat cu alte entități.

De asemenea, 18,29 milioane de lei (3,6 milioane de euro) sunt pentru celelalte domenii de intervenție prevăzute în Ghidul Solicitantului pentru Programul Național de Interes Public ‘Conștient și liber’, respectiv prevenirea și educația, protecția minorilor, tratamentul și consilierea persoanelor afectate, cercetarea, digitalizarea și promovarea jocului responsabil.

În același timp, 1,02 milioane de lei (200.000 de euro) reprezintă o linie specială dedicată studiilor, cercetărilor, analizelor și evaluărilor de impact privind jocurile de noroc, dependența de jocuri de noroc și efectele sociale asociate, în vederea fundamentării politicilor publice și a măsurilor de prevenție și intervenție.