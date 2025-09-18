OpenAI a publicat primul studiu amplu despre modul în care oamenii folosesc ChatGPT în viaţa de zi cu zi

Deşi modelele lingvistice de mari dimensiuni, precum ChatGPT al OpenAI, au fost adoptate rapid la nivel global, puţine cercetări au analizat în detaliu felul în care sunt folosite în activităţile cotidiene. Marţi, OpenAI, împreună cu mai mulţi cercetători, a lansat un studiu de referinţă care răspunde la această întrebare, pe baza mesajelor trimise de utilizatorii ChatGPT cu abonamente pentru consumatori, relatează CNBC.

Conform unui document de lucru al National Bureau of Economic Research, mesajele non-profesionale au ajuns la 73% din total în iunie 2025, în creştere de la 53% cu un an înainte.

”Încă învăţăm cum folosesc oamenii AI în viaţa reală, dar această tendinţă ne oferă o imagine despre unde se află valoarea şi cum se schimbă ea”, a declarat Aaron Chatterji, economist-şef al OpenAI, într-o postare pe LinkedIn.

Studiul, redactat de echipa de cercetare economică a OpenAI şi de economistul David Deming de la Harvard, a analizat 1,5 milioane de conversaţii printr-o metodologie ”de protecţie a confidenţialităţii”.

Rezultatele principale arată că trei sferturi din interacţiuni se încadrează în categoriile: îndrumare practică, căutare de informaţii şi scriere. Cea mai frecventă utilizare a fost îndrumarea practică, incluzând explicaţii educaţionale, sfaturi ”cum să” şi idei creative.

Pentru activităţile de la locul de muncă, scrierea a fost cea mai prezentă, reprezentând 40% din mesajele profesionale. În plus, două treimi din solicitările legate de scriere vizau editarea, critica sau traducerea unor texte existente, nu redactarea de la zero.

Analiza a clasificat mesajele în funcţie de scopul lor: ”Întrebare”, „Acţiune” şi ”Exprimare”. Aproximativ jumătate din mesaje au fost întrebări, ceea ce arată că utilizatorii apreciază ChatGPT mai ales ca un consilier. În schimb, în mediul profesional, 56% dintre mesaje au fost despre ”a face”, adică despre îndeplinirea unor sarcini concrete, precum redactarea de texte.

Autorii subliniază că tehnologia nu a înlocuit munca angajaţilor, ci mai degrabă a crescut productivitatea şi capacitatea de judecată, în special în locurile de muncă bazate pe cunoştinţe.

La capitolul utilizatori, studiul estimează că în iulie 2025 ChatGPT era folosit de 10% din populaţia adultă globală. Diferenţele de gen s-au redus, iar adoptarea a crescut accelerat în ţările cu venituri mici şi medii, unde rata de creştere a utilizării a fost de peste patru ori mai mare decât în economiile dezvoltate.

Pe lângă versiunea pentru consumatori, ChatGPT are şi produse destinate companiilor, acces API şi agenţi software pentru inginerie, precum Codex. Totuşi, platforma se confruntă cu o concurenţă puternică din partea Google Gemini şi XAI al lui Elon Musk.

Săptămâna aceasta, Gemini a urcat pe primul loc în App Store, devansând ChatGPT, odată cu lansarea noului său editor de imagini ”Nano Banana”.