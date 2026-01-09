OpenAI lansează ChatGPT Health

Cel mai popular chatbot poate fi acum conectat la aplicaţii care stochează informaţiile de sănătate ale utilizatorilor, pentru a oferi răspunsuri mai competente legate de sănătatea acestora.

Conform OpenAI, noua facilitate va ajuta utilizatorii ”să se simtă mai informaţi şi mai pregătiţi” când discută despre propria sănătate cu ChatGPT.

Aceasta presupune conectarea chatbot-ul la aplicaţii pe care utilizatorii le folosesc pentru a-şi stoca informaţiile personale de sănătate.

Printre aplicaţiile suportate se numără câteva dintre cele mai folosite, precum Apple Health, Function, MyFitnessPal şi Weight Watchers.

Ideea pe care OpenAI o vinde în acest caz este că, având mai multe date de sănătate despre utilizatori, ChatGPT la va oferi acestora răspunsuri mai bune la întrebările pe teme legate de propria de sănătate.

Pe de altă parte, este şi o găselniţă prin care compania încearcă să dobândească mai multe informaţii despre proprii utilizatori, în vederea eficientizării formelor de monetizare pe care le va implementa pe viitor.

OpenAI spune că a apelat la peste 260 de medici din 60 de ţări pentru a îmbunătăţi răspunsurile pe teme de sănătate ale lui ChatGPT.

În acelaşi timp, compania are grijă să-şi limiteze răspunderea, spunând că ChatGPT trebuie folosit pentru a sprijini îngrijirea medicală, nu pentru înlocuirea acesteia sau tratament.