OpenAI lansează GPT-5.2, noul său model avansat de inteligenţă artificială, cu performanţe superioare pentru utilizarea profesională

OpenAI a prezentat joi GPT-5.2, cel mai avansat model de inteligenţă artificială dezvoltat până acum de companie şi considerat cea mai puternică soluţie destinată sarcinilor profesionale cotidiene, transmite CNBC.

Noul model oferă evoluţii substanţiale în generarea de foi de calcul, realizarea de prezentări, interpretarea imaginilor, scrierea de cod şi înţelegerea contextelor foarte lungi. GPT-5.2 este disponibil începând de joi în ChatGPT şi prin API-ul OpenAI.

Lansarea survine la scurt timp după introducerea modelului GPT-5.1 şi apare pe fondul intensificării competiţiei din industrie, în condiţiile în care rivali precum Anthropic şi Google au lansat în ultima lună noi modele avansate. Pentru a răspunde presiunii competitive, OpenAI a activat intern ”un cod roşu”, redirecţionând resurse spre accelerarea dezvoltării şi optimizării ChatGPT, precum şi către îmbunătăţirea performanţelor noilor modele.

OpenAI a precizat că GPT-5.2 va fi disponibil în trei versiuni distincte. Varianta Instant va prioritiza viteza şi generarea rapidă de informaţii, Thinking va aborda sarcini structurale precum programarea şi planificarea, iar Pro va oferi acurateţe maximă pentru întrebări complexe şi activităţi care necesită precizie.

Modelul depăşeşte performanţele de referinţă din industrie, inclusiv testele SWE-Bench Pro pentru codare avansată, GPQA Diamond pentru raţionament ştiinţific la nivel de absolvent, precum şi evaluările GDPval, unde GPT-5.2 a egalat sau depăşit profesionişti de top în peste 70% dintre sarcinile clar delimitate.

Conducerea OpenAI afirmă că, deşi compania reuşeşte să menţină un ritm rapid de lansări, dezvoltarea GPT-5.2 a fost un proces îndelungat. Fidji Simo, CEO pentru zona de aplicaţii, a subliniat că ”integrările specifice acestui model au fost pregătite de multe luni”, iar accelerarea recentă a eforturilor reflectă doar prioritizarea resurselor în contextul competiţional actual.

CEO-ul Sam Altman a adăugat că impactul lansării modelului Gemini 3 al Google asupra performanţelor OpenAI a fost ”mai redus decât se temea iniţial”, compania anticipând ieşirea completă din starea de ”cod roşu” în cursul lunii ianuarie.

Altman a reiterat că OpenAI îşi concentrează eforturile pentru a păstra poziţia dominantă într-o industrie în care modelele avansate de inteligenţă artificială devin instrumente centrale pentru consumatori şi companii.

Lansarea GPT-5.2 are loc într-un moment în care OpenAI urmăreşte să îşi consolideze statutul de lider într-un sector aflat în expansiune accelerată, mizând pe familia GPT pentru a susţine evaluarea de 500 de miliarde de dolari şi planurile investiţionale de peste 1,4 trilioane de dolari.

La zece ani de la înfiinţare, compania a devenit una dintre cele mai dinamice entităţi comerciale la nivel global, în special după succesul ChatGPT, care în prezent depăşeşte 800 de milioane de utilizatori săptămânal.