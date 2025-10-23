OpenAI sfidează Google şi lansează ChatGPT Atlas, propriul browser dotat cu AI

OpenAI şi-a lansat marţi propriul browser pe Internet – ChatGPT Atlas -, construit în jurul modelului său al inteligenţei artificiale (AI), cel mai folosit în lume, într-o încercare de a deveni uşa de intrare numărul unu pe web, în locul Google Chrome, relatează AFP.

”AI reprezintă o oportunitate rară, una dintre cele care apar doar o dată pe deceniu, de a regândi natura însăşi a unui browser şi modul de a te servi de el”, a declarat într-o demonstraţie online patronul OpenA Sam Altman.

”Taburile erau grozave, dar nu am mai văzut multă inovaţie de atunci”, a argumentat el, afirmând că navigarea cu bara de căutare şi adrese URL ar putea lăsa de-acum locul unei ”experienţe de conversaţie (chat) într-un browser web”.

Noul browser – disponibil pentru moment numai pe Mac – integrează ChatGPT într-o bară laterală, permite AI generative să scaneze pagina consultată şi să furnizeze un ajutor contextual, fără să fie nevoie de copy-paste între taburi.

ChatGPT Atlas le propune abonaţilor plătitori să lase unui agent AI să preia navigarea, să controleze cursorul şi să rezerve un zbor, să completeze un formular sau să editeze un document.

Majoritatea acestor funcţii sunt similare celor instalate treptat în alte browsere concurente, ca Edge al Microsoft, îmbogăţit de către agentul AI Copilot, sau Comet al start-upului AI Perplexity.

Însă lansarea ChatGPT Atlas era extrem de aşteptată, fiind vorba despre un software elaborat în jurul celui mai popular model în lume, cu 800 de milioane de utilizatori săptămânali revendicaţi de OpenAI, reprezentând 10% din omenire.

GOOGLE RECUPEREAZĂ

Având în vedere că modelele AI au performaţe comparabile în majoritatea întrebuinţărilor de către marele public, bătălia pentru atragerea celui mai mare număr e utilizatori se concentrează asupra dezvoltării celei mai populare şi practice interfeţei de utilizare.

”Aceasta este o nouă etapă în cursa întreprinderilor tech, pentru ca interfaţa lor AI să devină portalul numărul unu al navigatorilor pe Internet”, apreciază un analist la Emarketer, Jacob Bourne.

ChatGPT Atlas este disponibil începând de marţi numai pe sistemul de operare macOS al Apple, înaintea unei extinderi prevăzute pe Windows şi mobile (iOS şi Android), a precizat Sam Altman – fără să precizeze calendarul.

O dovadă a mizei, difuzarea unui video, de către OpenAI, în care apar taburi ale navigatorului, cu două ore înainte de anunţ, a provocat imediat o scădere cu apropae 5% a acţiunii Alphabet, firma-mamă a Google.

Însă acţiunea a început să crească după sfârşitul demonstraţiei OpenAI şi înregistra o pierdere de 1,87% către ora 18.60 GMT (21.50, ora României).

În această competiţie, Alphabet a obţinut în septembrie o victorie capitală, obţinând ca justiţia americană să nu o oblige să vândă Chrome, în pofida avizului Guvernului Statelor Unite, care cerea această vânzare în numele luptei antitrust.

În august, Perplexity AI a propus Google să-i cumpere cu 34,5 miliarde de dolari browserul Chrome, înainte ca justiţia să lase Alphabet libertatea de a-şi păstra vasul amiral şi mana publicitară care-l însoţeşte.

Al exemplu al evoluţiilor în curs în centrul cărora se află browsere pe Internet, este faptul că publicaţii mari – ca CNN, Washington Post (WP) Le Figaro şi Le Monde – au încheiat recent parteneriate plătite cu Perplexity, pentru ca articolele lor să fie puse la dispoziţia abonaţilor care plătesc Comet.

OpenAI – lansată cu capul înainte în cursa AI -, a cărei valoare estimată a atins 500 de miliarde de dolari, s-a remarcat în ultimele săptămâni prin comenzi de cipuri în valoare de sute de miliarde de dolari, sume care nu au legătură cu veniturile sale actuale, care îngrijorează o parte a investitorilor.