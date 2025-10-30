OpenAI şi-a finalizat restructurarea, consolidând poziţia Microsoft ca acţionar majoritar

OpenAI a anunţat marţi că a finalizat procesul de restructurare financiară, prin care îşi consolidează modelul dual, o fundaţie non-profit care deţine controlul asupra diviziei sale comerciale, transmite CNBC.

Noua entitate non-profit poartă numele de OpenAI Foundation şi deţine o participaţie evaluată la aproximativ 130 de miliarde de dolari în compania sa cu scop lucrativ, redenumită OpenAI Group PBC (Public Benefit Corporation).

Conform noii structuri, OpenAI Foundation controlează 26% din compania for-profit, în timp ce 47% din acţiuni sunt deţinute de angajaţi actuali, foşti angajaţi şi investitori.

Microsoft, principalul partener strategic al OpenAI, a anunţat că deţine acum o participaţie de 27%, evaluată la circa 135 de miliarde de dolari, în urma recapitalizării. Compania investise anterior peste 13 miliarde de dolari în startup-ul de inteligenţă artificială, fiind implicată încă din 2019.

”Cu cât OpenAI are mai mult succes ca firmă comercială, cu atât participaţia fundaţiei non-profit devine mai valoroasă, iar aceste fonduri vor fi folosite pentru activităţi filantropice”, a transmis OpenAI într-o postare oficială.

Acţiunile Microsoft au crescut cu 3% marţi, investitorii salutând stabilizarea parteneriatului dintre gigantul american şi liderul în domeniul AI, în contextul expansiunii rapide a modelelor ChatGPT şi a planurilor OpenAI de listare viitoare.