Operațiune ANAF împotriva evaziunii din comerțul online; decizii de indisponibilizare și sechestre de peste 25 milioane lei

Antifrauda a derulat recent o amplă acțiune în online, care a vizat peste 200 de firme nerezidente în România și a emis Decizii de indisponibilizare și sechestre de peste 25 de milioane de lei și măsuri asigurătorii de 40 de milioane de lei, a anunțat, vineri seara, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

”ANAF este abia la începutul drumului către o administrație fiscală eficientă și predictibilă, dar rezultatele concrete merită semnalate. Așa cum am solicitat clar ANAF, analiza bazată pe date și instrumente adaptate anului 2025 sunt esențiale pentru eficientizarea activității și pentru a evita nedreptăți față de cei care își declară și plătesc corect obligațiile fiscale. Antifrauda a derulat recent o amplă acțiune în online, care a vizat peste 200 de firme nerezidente în România. Acestea vindeau bunuri pe o platformă locală de comerț electronic, evitând plata TVA-ului”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, în perioada 2022 – iunie 2025, Antifrauda ANAF a descoperit 227 de entități fiscale rezidente în spațiul UE care au comercializat bunuri către clienți din România, în valoare totală de peste 226 de milioane de lei. Conform Codului Fiscal, aceste firme ar fi trebuit să se înregistreze în scopuri de TVA în România sau să folosească sistemul european special (One Stop Shop), având în vedere că au depășit plafonul aplicabil.

”Verificările au arătat că niciuna dintre aceste firme nu respecta legea. De aceea, Antifrauda a emis decizii de instituire a măsurilor asigurătorii pentru 219 de entități, în valoare totală de peste 40 de milioane de lei. ANAF a indisponibilizat și instituit sechestre asigurătorii pentru bunuri în valoare de peste 25 de milioane de lei. Suma de 8,6 milioane de lei a fost deja încasată în contul de garanții. Acțiuni ca aceasta reprezintă doar primi pași, însă mesajul este unul clar: ANAF începe să își facă treaba. Are în continuare major de recuperat în ceea ce privește corectarea deficiențelor interne și de comunicare cu contribuabilii”, a explicat ministrul Finanțelor.

Acesta a subliniat că lupta cu evaziunea este o direcție prioritară, iar utilizarea inteligentă a datelor, ”pe care ANAF le-a avut și în trecut, dar fie nu a știut, fie nu a dorit să le utilizeze”, va permite asigurarea unui mediu de afaceri mai sănătos.

”Indiferent de unele încercări de deturnare a atenției de la adevărul faptic în spațiul public, mandatul ANAF este să își facă, în sfârșit, treaba”, a punctat Nazare.