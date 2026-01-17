Operatorii de cinematografe avertizează Bruxelles-ul că ofertele pentru Warner Bros le amenință industria

Operatorii de cinematografe au avertizat autoritățile de supraveghere a fuziunilor din Uniunea Europeană (UE) că o preluare a studiourilor de film Warner Bros Discovery Inc de către Netflix Inc sau Paramount Skydance Corp amenință să dăuneze industriei lor, transmite Bloomberg.

UNIC, un organism care reprezintă unii dintre cele mai mari operatori de cinematografe, inclusiv AMC Entertainment Holdings Inc, Kinepolis Group NV și Cineworld Group plc, le-a spus oficialilor UE, la o întâlnire cu ușile închise care a avut loc la Bruxelles, că ofertele de preluare ar putea împiedica lansarea filmelor de succes.

Cinematografele ‘se opun oricărei tranzacții care ar duce la pierderea unei proporții semnificative din titlurile viitoare’, a declarat Laura Houlgatte, directorul executiv al UNIC (Uniunea Internațională a Cinematografelor), într-un comunicat. De asemenea, Laura Houlgatte a spus că vânzarea studiourilor Warner Bros ar afecta perioada de după lansarea în cinematografe a unui film, când acesta poate fi vizionat doar în cinematografe, înainte de a apărea pe serviciile de streaming.

UNIC, asociația care reprezintă și operatori populari de cinematografe, inclusiv Pathe Cinemas, UGC și Cineplexx, a prezentat autorităților de reglementare din UE date care arată modul în care Warner Bros Discovery și-a mărit cota de piață într-o serie de țări europene ca urmare a unei serii de succese de anul trecut, inclusiv A Minecraft Movie, Final Destination: Bloodlines și Sinners.

Pe măsură ce tranzacția de preluare a studiourilor Warner Bros este urmărită cu atenție, companiile și organismele comerciale au început să facă lobby serios. Autoritatea de reglementare de la Bruxelles a organizat briefing-uri cu directorii de la Paramount și Netflix în ultimele zile, demarând lucrările preliminare pentru proceduri de revizuire care ar putea să se întindă pe o perioadă îndelungată, odată ce acordul va fi confirmat.

Între timp, directorii de la studiourile Paramount și-au petrecut săptămâna curtând liderii europeni în încercarea de a-i convinge să sprijine propunerea lor, întâlnindu-se atât cu președintele francez Emmanuel Macron, cât și cu secretarul pentru Cultură din Marea Britanie, Lisa Nandy.

Paramount a lansat mai multe oferte de preluare a Warner Bros, inclusiv una în numerar conform căreia va plăti 30 de dolari pentru fiecare acțiune. Însă, până acum, Warner Bros a respins aceste propuneri, susținând oferta Netflix de 27,75 dolari, compusă dintr-un mix de acțiuni și numerar, ca fiind superioară.

Ca parte a oricărei viitoare investigații, organismul de supraveghere al UE se va concentra cel mai probabil pe potențialele probleme de concurență în distribuția de filme, accesul la cinematografe, streaming și orice creștere a costurilor pentru consumatori.