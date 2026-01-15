Opt din zece români caracterizează 2025 ca fiind un an prost

Opt din zece români (79%) consideră că anul 2025 a fost unul ‘prost’ pentru țara lor, în timp ce aproape două treimi (63%) cred că România va fi ‘probabil’ în recesiune în 2026, arată datele cuprinse în cel mai recent studiu global, realizat de Ipsos.

Conform cercetării de specialitate, referitoare la predicțiile pentru acest an, în medie, 71% dintre respondenții din 30 de țări cred că lucrurile se vor îmbunătăți în 2026, însă consumatorii au opinii polarizate în privința economiei mondiale. Astfel, 49% cred că aceasta va fi mai puternică, iar 51% susțin contrariul.

Referitor la România, în raport cu opiniile de la nivel global, studiul relevă faptul că 79% dintre respondenți caracterizează anul 2025 ca fiind unul prost pentru țara lor, în timp ce 66% dintre respondenții internaționali cred acest lucru.

De asemenea, 53% dintre români afirmă că anul anterior a fost un an prost pentru ei și familia lor, relativ la același nivel cu tendința globală (50%).

Totodată, șapte din zece români (70%) sunt de părere că anul 2026 va fi unul mai bun decât anteriorul (vs 71%, la nivel global), iar 48% că economia mondială va fi mai puternică (vs 49% dintre respondenții globali).

Pe de altă parte, circa două treimi dintre persoanele din România (63%) anticipează că, în acest an, România ‘probabil’ va intra în recesiune, în comparație cu respondenții străini care merg pe acest scenariu pentru țara lor în proporție de 48%.

Potrivit sursei citate, 67% dintre români cred că vor exista proteste față de modul în care este condusă țara, ponderea celor din alte state pe acest subiect fiind de 59%.

Totodată, în timp ce 91% dintre respondenții din România afirmă că își planifică să petreacă mai mult cu familia și prietenii, în 2026, la nivel global ponderea este de 82%. În schimb, doar 37% pe plan global, respectiv 29% în România, intenționează să interacționeze mai puțin pe rețelele de socializare.

Studiul de specialitate evidențiază faptul că trei din zece persoane intervievate (29% în medie, la nivel global) sunt de părere că un atac terorist major va avea loc în țara lor în 2026, în timp ce o majoritate redusă (51%) respinge acest scenariu. Românii se numără printre națiunile cel mai puțin înclinate să susțină ipoteza unui atac terorist, cu un nivel de acord de doar 13%.

În privința schimbărilor climatice, opt din zece respondenți (78% pe plan mondial, respectiv 77% în România) se așteaptă ca temperaturile medii globale să crească, în anul curent, iar în toate cele 30 de țări monitorizate există o majoritate care susține această opinie. În România, proporția s-a redus cu 6 puncte procentuale, posibil ca urmare a reorientării către îngrijorări cu caracter imediat (de exemplu, de ordin financiar).

În context, 69% dintre respondenții globali, respectiv 70% din România, declară că vor exista mai multe evenimente meteorologice extreme în țara lor în 2026.

Opiniile consumatorilor în privința piețelor de capital sunt pesimiste, iar două din cinci persoane (39% la nivel mondial, respectiv 40% în România) susțin că marile piețe bursiere ale lumii se vor prăbuși în acest an.

Pe segmentul noilor tehnologii, două treimi dintre respondenți (67% pe plan global și 66% în România) consideră că inteligența artificială (IA) va duce la pierderea multor locuri de muncă noi în țara lor, în creștere ușoară față de valul anterior (+3 puncte procentuale pentru media globală, respectiv +1 punct procentual în România). Pe de altă parte, doi din cinci (43% la nivel mondial, respectiv 39% în România) cred că IA va duce la crearea multor locuri de muncă noi – o pondere relativ constantă față de valul anterior. În ultimul an, îngrijorarea că IA va indisponibiliza o parte din locurile de muncă a crescut în 23 din 30 de țări, notează realizatorii cercetării.

La capitolul imigrație, pe total, trei din cinci persoane (62%) cred că nivelul în țara lor va crește, în scădere cu 5 puncte procentuale față de valul anterior al studiului Ipsos. În România, ponderea celor care se așteaptă la creșterea imigrației a ajuns la 71%, cu 3 puncte procentuale mai jos față de ediția precedentă.

Ca planuri pentru 2026, trei sferturi (75% în medie) dintre respondenții globali, respectiv 80% din România, intenționează să facă mai multă mișcare, marjă în care femeile din Generația Z (născuți între 1996-2012), în proporție de 81%, sunt mai înclinate să afirme acest lucru, în timp ce 65% dintre bărbații din generația Baby Boomers (născuți între 1945-1965) se situează la polul opus.

La nivel mondial, trei din cinci persoane (59%) intenționează să urmărească Campionatul Mondial de Fotbal din acest an, iar românii sunt mult mai atrași de acest eveniment sportiv (72%) (locul 6 din cele 30 de țări incluse în studiu), respectiv 79% în rândul bărbaților.

Studiul Ipsos a fost realizat online în 30 de țări (Africa de Sud, Argentina, Australia, Belgia, Brazilia, Canada, Chile, Columbia, Coreea de Sud, Franța, Germania, India, Indonezia, Irlanda, Italia, Japonia, Malaezia, Marea Britanie, Mexic, Olanda, Peru, Polonia, România, Singapore, Spania, Statele Unite ale Americii, Suedia, Thailanda, Turcia și Ungaria), în perioada 24 octombrie – 7 noiembrie 2025, în rândul a 23.642 de respondenți, cu vârste cuprinse între 16 și 74 ani.

În România au fost intervievați 500 de respondenți.

Grupul internațional de origine franceză Ipsos reprezintă una dintre cele mai mari companii în domeniul cercetării de piață, listat la Bursa din Paris. Compania are aproape 20.000 de angajați în 90 de țări. La nivel național, Ipsos are peste 1000 de angajați.