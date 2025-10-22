PAID: Pentru o locuință se emite o singură poliță PAD, indiferent de numărul coproprietarilor

Obligația de asigurare este îndeplinită atunci când locuința este acoperită printr-o asigurare PAD valabilă, indiferent de numărul coproprietarilor, iar în caz de daună despăgubirile se acordă tuturor coproprietarilor, proporțional cu cota deținută, precizează Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID România).

‘Potrivit Legii nr. 260/2008, obligația de asigurare este îndeplinită atunci când locuința este acoperită printr-o asigurare PAD valabilă, indiferent de numărul coproprietarilor. Este obligatoriu ca unul dintre coproprietari să fie înscris ca ‘asigurat’ pe poliță. O singură poliță PAD este suficientă pentru întreaga locuință. În caz de daună, despăgubirile se acordă tuturor coproprietarilor, proporțional cu cota deținută, pe baza actelor de proprietate verificate obligatoriu pentru a confirma situația actualizată la momentul producerii evenimentului asigurat’, se arată într-un comunicat al societății.

Totodată, PAID precizează faptul că nu se asigură alte clădiri în afară de cele cu destinația de locuință iar situațiile în care au rezultat liste de persoane considerate neasigurate apar, cel mai probabil, din compararea bazelor de date ale PAID cu cele ale direcțiilor locale de taxe și impozite la nivel de CNP-uri, și nu la nivel de locuințe identificate prin adresă, ceea ce poate genera confuzii.

Potrivit PAID, verificările trebuie efectuate la nivel de locuință, iar menționarea tuturor coproprietarilor în contract nu este necesară, întrucât ar îngreuna procesul de emitere (înscrierea unui coproprietar presupune completarea tuturor datelor de identificare – CNP, domiciliu, serie și număr act de identitate).

‘PAID România (Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale) salută inițiativa autorităților locale care fac pași concreți pentru aplicarea legii și pentru informarea populației cu privire la obligația de asigurare a locuințelor. Pentru prima dată de la intrarea în vigoare a Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor, o autoritate locală a început aplicarea de amenzi pentru proprietarii care nu dețin o poliță PAD valabilă. Acest demers reprezintă o premieră și un pas important în direcția creșterii gradului de cuprindere în asigurare și a responsabilizării proprietarilor de locuințe’, se mai arată în comunicat.

Precizările PAID vin după ce s-au înregistrat și situații în care au fost sancționați coproprietari ai unor locuințe deja asigurate sau persoane care dețin clădiri cu altă destinație decât locuința, ca urmare a unei interpretări eronate a bazelor de date, subliniază documentul citat.

Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID) este o societate de asigurare-reasigurare, cu capital privat, formată prin asocierea societăților de asigurare pentru încheierea de asigurări obligatorii de locuință, în conformitate cu prevederile Legii nr. 260/2008. Conform prevederilor legii, PAID administrează sistemul de asigurare obligatorie a locuințelor, care acoperă trei riscuri de bază specifice României: – Cutremur – Inundații – Alunecări de teren.

Pentru o locuință de tip B, cu pereți exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic (spre exemplu chirpici), prima de asigurare este 50 lei/an iar suma asigurată de 50.000 lei.

Pentru o locuință tip A, cu structură de rezistență din beton armat, metal ori lemn sau cu pereți exteriori din piatră, cărămidă arsă, lemn ori din orice alte materiale, prima de asigurare este de 130 lei /an, având o sumă asigurată de 100.000 lei.