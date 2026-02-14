Patronatele din turism și MEDAT colaborează pentru deschiderea la 1 mai a sezonului estival în condiții optime

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) și Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) au convenit să colaboreze pentru asigurarea deschiderii sezonului estival 2026 în condiții optime, începând cu 1 mai, a anunțat, vineri, partea patronală.

‘După mai bine de 15 ani, autoritatea centrală pentru turism, prin Irineu Darău, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, se implică direct și activ în pregătirea și deschiderea sezonului estival la 1 mai. În urma discuțiilor aplicate și constructive purtate între conducerea MEDAT și conducerea executivă a FPTR, s-a convenit inițierea și încheierea unui protocol de colaborare pentru asigurarea deschiderii sezonului estival 2026 în condiții optime, începând cu data de 1 mai’, precizează sursa citată într-un comunicat transmis AGERPRES. .

MEDAT și FPTR au hotărât ca 2026 să fie stabilit drept ‘Anul Calității în Turism’, cu obiectivul promovării excelenței în servicii și al creșterii încrederii turiștilor în destinațiile românești.

De asemenea, părțile s-au angajat ca sezonul estival 2026 să fie caracterizat prin cel mai bun raport calitate-preț, printr-o colaborare reală și constantă între mediul privat și autoritățile publice competente.

Totodată, s-a mai stabilit să fie îmbunătățită calitatea serviciilor turistice pe litoral, astfel încât tarifele practicate în sezonul estival 2026 să reflecte în mod corect raportul calitate-preț.

‘Pentru prima dată în ultimii 15 ani, ministerul de resort a decis să se implice direct, concret și din timp în asigurarea tuturor condițiilor necesare pentru ca sezonul estival să fie deschis simultan în toate stațiunile de pe litoralul românesc, cu sprijinul autorităților locale, al instituțiilor de control și al operatorilor economici’, notează FPTR.

Ministerul și federația patronală vor avea miercuri o primă ședință de lucru la Prefectura Constanța, unde au fost invitate conducerile organizațiilor patronale, OMD-urilor, structurilor asociative din turism, precum și operatorii economici, membri și nemembri FPTR.

FPTR consideră acest demers un pas necesar și important pentru normalizarea relației dintre autorități și mediul privat și pentru construirea, în mod real, a unui sezon estival predictibil, competitiv și orientat către calitate.