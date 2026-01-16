Peste jumătate dintre românii activi profesional susțin că își vor păstra locurile de muncă

Peste jumătate (51%) dintre românii activi profesional se simt relativ siguri în privința păstrării locului de muncă, în timp ce 35% nu sunt încrezători atunci când vine vorba despre găsirea unui nou job, arată rezultatele celei de-a patra ediții a studiului Consumer Trust Barometer, realizat de agenția de cercetare și consultanță Exact Business Solutions.

Potrivit sursei citate, doar puțin peste 40% dintre tinerii cu vârste între 18 și 30 de ani se declară siguri că își vor putea păstra locul de muncă, comparativ cu peste 50% în segmentele mature.

În ceea ce privește șansele de a găsi un post, nivelul de încredere rămâne scăzut în toate segmentele, dar este mai ridicat în rândul angajaților maturi (40% pentru segmentul 46-65 de ani), față de segmentul tinerilor (35%).

‘Percepția impactului inteligenței artificiale asupra locurilor de muncă rămâne stabilă, fără diferențe semnificative între valuri sau segmente de vârstă. AI nu mai este percepută ca o amenințare directa si imediată, ci mai degrabă ca o evoluție firească a mediului profesional. Publicul pare să fi depășit faza de alarmă inițială. Inteligența artificială pare să fie acceptată ca parte din realitatea profesională, nu ca un risc iminent’, se menționează în concluziile studiului.

Rezultatele Consumer Trust Barometer arată că, la finalul anului 2025, angajații din România nu se află într-o stare de panică, dar nici într-una de confort.

‘Acest context poate crea o oportunitate pentru angajatori: retenția poate deveni mai importantă decât atracția agresivă de talente. Comunicarea transparentă, predictibilitatea și sentimentul de siguranță sunt factori-cheie în menținerea încrederii angajaților. În același timp, percepția stabilă asupra impactului inteligenței artificiale indică faptul că momentul este favorabil pentru integrarea responsabilă a AI, însoțită de educație și upskilling, nu de mesaje alarmiste. Angajații sunt mai deschiși la adaptare atunci când înțeleg rolul tehnologiei ca instrument de sprijin, nu ca amenințare’, notează realizatorii cercetării.

Studiul Barometrul de Încredere a Consumatorului 2025 (Consumer Trust Barometer) este derulat periodic pe un eșantion de 500 de interviuri, reprezentativ pentru populație activă comercial (18-65 ani, din mediul urban, cu studii medii si superioare, utilizatori de internet).

Ediția a patra a cercetării a fost realizată în perioada noiembrie – decembrie 2025, pe un eșantion de 500 de respondenți, iar datele au fost comparate cu edițiile anterioare din mai, iulie și septembrie 2025.