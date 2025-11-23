Piaţa dispozitivelor AI explodează în sezonul de Crăciun 2025, cu gadgeturi lansate de Amazon, Meta, Google şi startupuri

O nouă generaţie de dispozitive cu inteligenţă artificială generativă domină ofertele de sărbători din 2025, pe fondul Black Friday şi al unei competiţii tot mai intense între giganţii tehnologici. Amazon, Meta, Google şi producători mai mici precum Friend şi Plaud au lansat gadgeturi AI care variază de la boxe inteligente avansate la o ”prietenă AI” purtată ca pandantiv, relatează CNBC.

Cele mai noi modele Echo ale Amazon vin acum cu Alexa+, o versiune mult mai conversaţională a asistentului digital, capabilă să rezerve Uber, să creeze melodii prin Suno sau să programeze vizite la tehnicieni. Noile Echo Show şi Echo Dot Max au senzori şi microfoane îmbunătăţite, iar Alexa+ poate continua dialogul fără cuvânt de activare repetat. Serviciul va costa 19,99 dolari pe lună pentru ne-membrii Prime după perioada de Early Access.

Google mizează pe telefoanele Pixel 10 integrate profund cu Gemini, cu funcţii precum Magic Cue, Camera Coach şi editare foto AI. Seria Pixel 10, disponibilă acum cu discounturi de 200–300 de dolari, include modele Pro şi pliat, toate livrate cu un an de abonament la AI Pro.

Meta continuă succesul ochelarilor inteligenţi Ray-Ban Meta, care permit fotografiere, redare muzică şi răspuns la întrebări cu Meta AI. Noua generaţie are autonomie dublă şi cameră mai bună, în timp ce modelele sportive Oakley sunt concepute pentru utilizatorii activi. Meta a lansat şi o ediţie experimentală de 799 de dolari cu display integrat în lentilă şi brăţară neurală, deşi disponibilitatea este redusă.

Printre cele mai insolite gadgeturi se află Friend, un pandantiv AI de 129 de dolari care ascultă conversaţiile şi oferă comentarii în timp real printr-o aplicaţie legată de Google Gemini. Lansarea a generat reacţii puternice, inclusiv critici privind „înlocuirea prietenilor reali”.

Pentru profesionişti, dispozitivul Plaud Note oferă înregistrare audio de 30 de ore, autonomie de 60 de zile şi transcrieri în 112 limbi cu ajutorul modelelor GPT-5, Claude şi Gemini 2.5 Pro. Poate genera zeci de tipuri de rezumate şi se ataşează magnetic de telefoane. Este disponibil cu reduceri de până la 20% în perioada Black Friday.

Deşi oferta este mai bogată ca oricând, recenziile sunt mixte, iar specialiştii remarcă faptul că, în pofida investiţiilor în hardware, adevărata cursă AI rămâne centrată pe software, modele lingvistice avansate şi ecosisteme de aplicaţii.