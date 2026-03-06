Actualitate

Pîslaru: Au existat declarații publice nefericite privind anumite jaloane și ținte

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, declară că au existat declarații publice ‘nefericite’ cu privire al îndeplinirea anumitor jaloane și ținte și că ministerul lucrează la măsuri remediale pentru a se asigura că PNRR va fi implementat.

El a menționat însă că există patru excepții, printre care se numără și un proiect care vizează producerea de panouri solare.

‘Din analiza noastră, cu excepția a patru măsuri punctuale, care sunt undeva sub 5% din valoarea PNRR – ca să dau un exemplu concret, o măsură prin care trebuia să producem panouri solare și s-au retras toți producătorii privați și nu avem cum să înlocuim producătorul – deci cu excepția acestui lucru, toate lucrurile sunt pe masă. Profit de ocazie pentru a spune că au fost anumite declarații nefericite în public cu privire la anumite jaloane și ținte. Noi tocmai lucrăm pentru ideea de a pune pe masă aceste măsuri remediale, prin care să ne asigurăm că implementăm PNRR-ul ca atare’, a spus ministrul, joi, într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria.

El a subliniat că nu s-au efectuat plăți pentru proiectul privind panourile solare și că producătorul a renunțat la contract.

‘Producătorul a trimis o notificare Ministerului Energiei, prin care a spus că furnizorul pe care îl avea contractat a dat faliment. Prin urmare, nu poate să își îndeplinească până pe 31 august obligația de a avea fabrica de panouri funcțională, care era jalon în PNRR. Nu a existat nicio plată pe acest proiect. Deci, nu existau niște bani care să fi fost cheltuiți. Pur și simplu a renunțat la contractul care oferea un grant pentru a putea încuraja producția de panouri solare’, a explicat el.

Pîslaru a anunțat că vineri va avea loc o întâlnire cu reprezentanții ministerelor, sub coordonarea premierului, pentru a monitoriza implementarea PNRR. În perioada următoare vor fi prezentate și public informații legate de stadiul implementării și măsurile remediale necesare.

Ministrul a mai precizat că, în urma renegocierilor, România a redus ‘semnificativ’ numărul de jaloane și ținte, de la 500 la aproximativ 200.

El a adăugat că pe parcursul ultimei săptămâni a fost prezent la Bruxelles și Luxemburg, unde a avut discuții privind PNRR cu reprezentanții SG REFORM.

