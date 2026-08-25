Pîslaru: În acest moment eu vă spun, garantat, că trecem peste 90% absorbţie de granturi din PNRR. Dacă aveam legea salarizării ajungeam la 97%

Ministrul interimar al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, îşi menţine afirmaţiile că România va accesa peste 90% din sumele alocate sub formă de bani nerambursabili din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). El precizează că, dacă Parlamentul va adopta şi Legea salarizării unitare a bugetarilor, gradul de absorbţie a părţii de grant din PNRR ajunge la 97%.

„Am găsit (PNRR – n.r.) la sub 47% blocat, în acest moment e la 78%. În acest moment eu vă spun, garantat, că trecem peste 90% absorbţie de granturi. Fără, că dacă aveam legea salarizării ajungeam la 97. Am spus că ajungem la minim 90%, îmi menţin această declaraţie, puteţi, după, când o să depunem cererea de plată 6, să vă uitaţi pe bandă şi să ziceţi: la, a luat-o razna sau a avut dreptate? Acuma este panică, că pierdem miliarde, că facem, că dregem! Eu vă spun, la modul în care am renegociat PNRR-ul vom primi banii nerambursabili peste 90%”, a declarat Dragoş Pîslaru la B1 TV, luni seară.

El a adăugat că adoptarea legii salarizării unitare reprezintă diferenţa dintre România care ar primi „nouăzeci şi un pic” fonduri nerambursabile din PNRR faţă de România care accesează 97% din granturi.