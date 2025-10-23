Pîslaru: Planul Guvernului este ca, până pe 28 noiembrie, să avem aprobarea legii pensiilor magistraților în forma pe care o dorim

Planul pe care lucrează Guvernul este ca, până pe 28 noiembrie, să putem avea aprobarea în forma pe care ne-o dorim pe legea privind pensiile magistraților, a declarat, miercuri, într-o conferință de presă, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

‘Referitor la subiectul pensiilor speciale, termenul pe care îl știți foarte bine este data-limită este de 28 noiembrie pentru a rezolva acest jalon care, într-adevăr, este legat de o sumă de 231 de milioane de euro. În ciuda lucrurilor care au fost discutate inclusiv în spațiul public de unii sau de alții, voința politică a coaliției rămâne de a rezolva acest subiect și ne vom îndrepta cu o soluție care să rezolve problemele procedurale care au fost indicate de Curtea Constituțională. Sunt convins că prim-ministrul României, domnul Ilie Bolojan, va anunța planul pentru acest subiect. În continuare mizăm pe faptul că vom împinge din nou reforma, de data asta cu rezolvarea ei, astfel încât să putem să evităm penalizarea de 231 milioane de euro. Eu nu pot să mă substitui coaliției de guvernare. Coaliția de guvernare a avut niște reuniuni, prim-ministrul a avut un cuvânt important de spus. Ceea ce vă pot spune este că, în mod evident, timpul este un factor crucial. Prin urmare, o revizuire pe fond ar afecta șansele ca să te poți încadra până pe 28 noiembrie. Și atunci sunt două componente cruciale: una este că trebuie rezolvată oricum, cu deadline, fără dedline, cu PNRR, fără PNRR, și doi este că, da, am prefera să avem acești 231 de milioane de euro pentru școli, spitale, autostrăzi, proiecte în domeniul energiei’, a afirmat Pîslaru.

Potrivit oficialului, Comisia Europeană consideră jalon îndeplinit forma proiectului propusă de Guvern, referitoare la pensiile magistraților.

‘Vă mai spun o dată, ce am spus și în spațiul public, și o spun pentru ultima oară: Comisia Europeană, în condițiile pe care proiectul Guvernului Ilie Bolojan le-a propus, consideră jalonul îndeplinit. Deci, dacă noi facem această reformă, nu și altele, nu și multe altele, una sau încă două, primim 231 de milioane. Să fie foarte, foarte clare lucrurile. Realitatea este că termenul de șase luni este un termen care curge din Regulament. E un termen care nu are cum să mai fie întors, deci la 28 noiembrie se constată de către Comisia Europeană stadiul acelei reforme. Ceea ce evident, voi încerca să discut vineri și o să vedem exact care sunt nuanțele, în condițiile în care Curtea Constituțională a avut doar observații de formă (…) Aș vrea să analizez împreună cu Comisia Europeană, fiind o chestiune doar de procedură, în măsura în care Comisia Europeană poate considera o aprobare condiționată sau ceva care să poată să fie considerat că este rezolvat cu probleme tehnice pe ultimă sută de metri. Evident, nu am foarte mari așteptări, motiv pentru care planul pe care lucrează Guvernul este ca, până pe 28 noiembrie, să putem avea aprobarea în forma pe care ne-o dorim (…) Atâta timp cât Comisia Europeană ne-a dat răspunsul că pachetul pe care prim-ministrul Ilie Bolojan l-a propus bifează condițiile și este suficient pentru a obține banii, cei 231 de milioane de euro, nu văd de ce ar trebui în acest moment să se testeze alte ipoteze’, a punctat demnitarul.

Pîslaru a adăugat că dacă legea trece pe fond, în varianta pe care a propus-o Guvernul, ‘am încasa jalonul de pe PNNR’.

‘Dacă ar trece, așa cum este, noi am primi acei bani de pe PNNR. Asta este afirmația pe care într-adevăr o să vă rog s-o rețineți, nu că sunt în contradictoriu cu cineva sau mă contrazic cu cineva. Mai ales, nu mă contrazic cu vreun lider al coaliției, nu acesta este scopul meu. Eu v-am spus în ceea ce înseamnă PNRR și MIPE, este un lucru de echipă și ați văzut rezultatele’, a precizat ministrul de resort.

Luni, Curtea Constituțională a admis sesizarea depusă de Înalta Curte de Casație de Justiție în legătură cu legea privind pensiile magistraților și a stabilit că lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii, coroborat cu neașteptarea de către Guvern a curgerii întregului termen de 30 de zile necesar obținerii acestuia, încalcă mai multe articole din Constituție.