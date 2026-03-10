Pîslaru: PNRR era în moarte clinică în 2025; granturile de 13,57 miliarde de euro au fost salvate

Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) se afla într-o moarte clinică la preluarea mandatului, în iunie 2025, dar a fost renegociat și repus pe făgaș, fiind salvată întreaga componentă de granturi de 13,57 miliarde de euro și simplificat planul prin reducerea numărului de jaloane și ținte de la 518 la 385, a declarat ministrul Investițiilor, luni, în Senat, la dezbaterea moțiunii simple împotriva sa.

‘Am venit astăzi în forul reprezentativ suprem al României din respect pentru dumneavoastră și pentru cetățenii în slujba cărora mă aflu în calitate de ministru al investițiilor și proiectelor europene. Am venit astăzi ca profesionist care și-a dedicat cariera dezvoltării economice, reformelor structurale și atragerii de fonduri europene. Moțiunea pe care o dezbatem astăzi are două componente. Una în care există un atac care mă vizează direct și cealaltă care sugerează că ministerul în sine nu ar avea rezultate. (…) Haideți să trecem acum la datele concrete despre bani europeni, răspunzând întrebărilor din moțiune’, a menționat Pîslaru.

El a menționat că, la momentul preluării mandatului de ministru, pe 23 iunie 2025, PNRR-ul României era în moarte clinică iar încrederea Comisiei Europene în capacitatea României de a livra reforme era grav afectată.

‘PNRR-ul României era în moarte clinică. Aceasta nu este o metaforă, este o radiografie financiară. Încrederea Comisiei Europene în capacitatea României de a livra reforme era grav afectată. Țara noastră încerca de luni de zile, fără absolut niciun succes, să negocieze revizuirea unui plan care era mult întârziat, cu erori de implementare pe proiecte mari de investiții în infrastructură, transformat într-un pom de Crăciun cu o supra-contractare enormă, complet nerealistă și cu o lipsă clară de apetit pentru reformele cheie. Nu exista vreo urmă de asumare a responsabilității pentru întârzierile masive, iar miliarde de euro stăteau sub semnul întrebării. Ce-am făcut din iunie 2025 încoace? Am renegociat însăși salvarea întregului plan în favoarea României’, a menționat ministrul.

Potrivit acestuia, PNRR a fost repus pe făgaș cu mai multe obiective clare, primul fiind acela de a ‘nu pierde niciun euro din componenta de bani gratuiți pentru România, adică granturi’.

‘Vă spun cu mândrie și onoare, și ar trebui să ne bucurăm cu toții, am salvat toată suma nerambursabilă alocată României, 13,57 miliarde de euro. Am reușit să simplificăm planul aducând claritate și predictibilitate. Am simplificat major PNRR, reducând numărul de jaloane și ținte, de la 518 la 385. Am crescut eficiența și realismul planului, am eliminat proiectele care existau doar pe hârtie, fără ordine de începere sau șantiere pornite, și ne-am concentrat pe investițiile mature, cu șanse reale de a fi terminate până în august 2026. Am reușit să contribuim, ceea ce știți că s-a întâmplat, direct la reducerea deficitului bugetar. Din componenta de împrumut, cea care adaugă la deficit, am extras cele mai mature și avansate investiții și le-am mutat în componenta de grant, la bani nerambursabili’, a adăugat Dragoș Pîslaru.

Senatul a respins, în ședința de plen de luni, moțiunea simplă împotriva ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene. S-au înregistrat 41 voturi pentru și 73 de voturi împotriva moțiunii.