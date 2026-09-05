Pîslaru: PNRR nu a ‘distrus’ România, a finanțat modernizarea ei

Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) nu a ‘distrus’ România, a finanțat modernizarea ei, iar reformele nu se fac pentru interese de moment, ci se fac pentru ca statul să fie mai echitabil, mai eficient și mai aproape de oameni, a declarat, sâmbătă, ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, într-o postare pe Facebook.

Pîslaru, care este și ministru interimar al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, a trecut în revistă principalele realizări din fonduri PNRR la cele două ministere pe care le coordonează.

‘Jos PNRR-ul! Iată ce am pățit ‘din cauza’ lui: 71.000 de gospodării au primit panouri solare și/sau sisteme de stocare. Dintre acestea, peste 50.000 sunt gospodării ale unor persoane vulnerabile. 14.000 de locuințe ale populației vulnerabile au fost renovate energetic și dotate cu panouri solare. Pentru cele două investiții din zona energiei au fost decontate 5,36 miliarde de lei. 220 de obiective de patrimoniu au fost restaurate, consolidate sau modernizate: biserici de lemn, mănăstiri, cetăți, castele, conace, sate cu arhitectură tradițională. Cinci muzee și memoriale au fost construite sau restaurate, pentru ca memoria unor momente importante din istoria României să nu rămână doar în cărți’, a scris ministrul, referindu-se la rezultatele programelor gestionate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

În privința programelor de la Ministerul Muncii, Pîslaru a menționat că PNRR a contribuit la: serviciile din domeniul muncii și protecției sociale, care au fost digitalizate, prin sisteme informatice funcționale la Inspecția Muncii, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.

De asemenea, activitatea Casei Naționale de Pensii Publice a fost digitalizată integral, cu sistemul informatic finalizat și cu integrarea și interoperabilitatea cu alte sisteme realizate, iar 4.000 de persoane cu dizabilități au fost dezinstituționalizate.

PNRR a mai însemnat: 124 de centre de zi pentru prevenirea separării copiilor de familie au fost finanțate, pentru 8.960 de beneficiari; 28 de centre de servicii comunitare pentru persoanele cu dizabilități au fost dezvoltate, pentru 2.520 de beneficiari; 41 de centre de îngrijire de zi și de reabilitare pentru persoanele vârstnice au fost create, pentru 3.075 de beneficiari.

În opinia ministrului, au fost puse în mișcare și reforme care înseamnă servicii sociale mai aproape de oameni, instituții mai eficiente și un sistem de muncă și protecție socială mai bine adaptat realităților actuale.

‘Pe lângă rolul meu de coordonator național, la cele două ministere pe care le-am coordonat, am îndeplinit țintele și jaloanele PNRR complet.

Mulțumesc echipelor din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și din Ministerul Muncii care au lucrat, cu profesionalism și responsabilitate, pentru îndeplinirea acestor obiective importante pentru România. Mulțumesc și pentru efortul depus, de când am preluat conducerea Ministerului Muncii, în ceea ce privește reforma salarizării în sectorul public, unde s-au făcut toate demersurile pentru corectarea inechităților și pentru construirea unui sistem de salarizare mai echitabil. Faptul că această reformă nu a putut fi închisă este rezultatul iresponsabilității unor politicieni ale căror interese sunt, din păcate, departe de interesul public și de nevoia de a corecta inechitățile din sistemul de salarizare’, a adăugat Dragoș Pîslaru.

Potrivit acestuia, ‘reformele nu se fac pentru interese de moment, ele se fac pentru ca statul să fie mai echitabil, mai eficient și mai aproape de oameni’.

‘PNRR nu a ‘distrus’ România. A finanțat modernizarea ei’, a conchis ministrul.