Povestea adolescentului din Tallinn care a crescut de la zero un unicorn tech

Când colegii lui se pregăteau pentru examene, Markus Villig a luat o decizie curajoasă: nu va merge la facultate până nu-și va construi propriul business. Avea 19 ani, zero conexiuni, zero capital și o singură certitudine: voia să fie antreprenor în tehnologie. Astăzi, conduce Bolt, o companie prezentă în peste 600 de orașe din 50 de țări, cu un portofoliu complet de servicii de mobilitate și livrare, peste 4.000 de angajați și venituri de peste două miliarde de euro.

Povestea începe la Tallinn cu un adolescent care își dorea să inoveze într-un sector unde vedea disfuncționalități majore: transportul urban. În timp ce colegii lui învățau, Markus Villig umbla pe străzile orașului, discuta cu șoferi, analiza experiența utilizatorilor și încerca să înțeleagă de ce serviciile de taxi nu se ridicau la standardele vremii. A încercat să scrie singur codul aplicației despre care era convins că va rezolva problemele, dar a realizat rapid că nu poate avansa fără ajutor. Așa se face că a împrumutat cinci mii de euro de la părinți, bani păstrați pentru universitate, și a angajat un developer care să finalizeze prima versiune funcțională a aplicației.

În cursa businessului

Lansarea n-a fost spectaculoasă, ci haotică. Primele luni au fost marcate de problema clasică a platformelor de mobilitate: dacă aveau șoferi, nu existau pasageri; dacă aveau pasageri, nu existau șoferi. „Era practic imposibil să încep. Îmi pusesem în joc tot ce aveam: timpul, energia și banii împrumutați de la părinți”, a spus el pentru Income Magazine. Soluția a venit prin marketing direct. Markus Villig mergea cu stickere, fluturași și cărți de vizită prin oraș, iar presa locală a început să scrie despre eforturile sale. În câteva săptămâni numărul de utilizatori crescuse constant, iar după șase luni Bolt devenise un business local funcțional, suficient de stabil încât să angajeze primii oameni.

A urmat apoi primul moment de validare. Deși era un adolescent estonian fără o rețea, a reușit să atragă un grup de angel investors care au finanțat compania cu un milion de euro. Spre deosebire de competiție, Bolt a trebuit să funcționeze cu o disciplină financiară riguroasă. „Cu atât de puțină finanțare comparativ cu competiția, a trebuit să fim extrem de creativi și concentrați pe eficiență. Am construit compania fără bani, așa că atunci când i-am avut, i-am alocat mult mai bine decât companiile crescute într-un mediu suprafinanțat”, explică antreprenorul.

Mobilitate cu profit

Strategia Bolt a plecat de la o idee simplă: în loc să depinzi de o mașină personală pentru orice drum, să ai la dispoziție servicii diferite pentru fiecare nevoie: o cursă când ai de mers în oraș, o trotinetă pentru distanțe scurte, o mașină închiriată pe termen scurt pentru drumurile lungi, livrare când ai nevoie de mâncare sau cumpărături. Practic, compania și-a propus să transforme nevoile zilnice legate de mașină într-un ecosistem de servicii accesibile.

România este una dintre piețele unde experimentul Bolt s-a validat, după cum spune antreprenorul. Până la finalul anului, compania va fi prezentă în 47 de orașe. „În România, businessul este performant, cu o cerere puternică și în creștere. România este una dintre piețele de top ale Bolt la nivel global”, susține Markus Villig. Echipa locală a crescut la trei sute de angajați, iar Bucureștiul a devenit al treilea cel mai mare hub Bolt din lume. Compania a lansat noi categorii, precum XL, cerută insistent de utilizatorii români, și a întărit leadershipul local cu noi manageri generali pentru ride-hailing și food delivery.

Cea mai mare provocare globală rămâne una structurală: cadrul legislativ. „Jumătate din piețele Europei sunt practic închise pentru ride-hailing din cauza unor reguli învechite”, se plânge antreprenorul. În unele țări, licențele nu au mai fost emise de decenii. Italia, de exemplu, are atât de puține licențe încât o țară întreagă însumează mai puține decât orașe precum Lisabona sau Varșovia. Consecințele sunt directe pentru consumatori: cerere neacoperită, timpi mari de așteptare, costuri excesive. Dar, cum blocajele sunt punctuale, în 2025 Bolt își continuă expansiunea globală. După consolidarea poziției de lider în Europa și Africa, compania deschide piețe mari: Canada, Malaysia, Taiwan și alte regiuni din Orientul Mijlociu. „Suntem foarte mulțumiți de poziția în care se află businessul. Continuăm să ne extindem și să investim în tehnologie pentru a rămâne cel mai eficient operator din sectorul nostru”, spune Markus Villig. Iar dovada că strategia lui e una validă se vede în cifre: peste 200 de milioane de utilizatori, 4.000 de angajați, 50 de țări în care businessul este prezent și venituri în ultimul an de peste două miliarde de euro.