Premierul Bolojan: Dacă faci scandal politic în permanență, proiectezi imaginea de neseriozitate și asta te costă financiar

Premierul Ilie Bolojan, lider al PNL, a declarat, joi seară, că România are nevoie de predictibilitate în contextul financiar în care se află, iar scandalul politic proiectează o imagine de nesiguranță și lipsă de seriozitate care costă din punct de vedere financiar.

‘Noi crescându-ne rapid datoria, firmele de rating, companiile mari financiare, cei care ne împrunută pe noi, analizând că nu ne gestionăm bine banii, ne-au scăzut gradul de încredere, ne-au scăzut rating-ul. În momentul în care ți-au scăzut rating-ul, ți-au crescut foarte mult dobânzile. Și noi plătim creditele la dobânzi mai mari decât țările din regiune și din Europa. Datorită acestui fapt, aparent gradul nostru de îndatorare este mai mare decât cel real pe care îl avem, pentru că dobânzile sunt mai mari. Și atunci, vrem să ne scădem dobânzile? În afară de a avea grijă de banii pe care îi colectăm, trebuie să proiectăm stabilitate. Dacă nu proiectezi stabilitate politică, dacă atunci când te angajezi că vei face o corecție bugetară, că nu îți vei risipi banii, că îți vei încasa impozitele, că vei fi transparent, că vei fi predictibil, nu respecți aceste lucruri, sau faci scandal politic în permanență, proiectezi imaginea de nesiguranță, de neseriozitate și asta te costă din punct de vedere financiar’, a afirmat prim ministrul Bolojan, la postul Euronews România.

Potrivit acestuia, singura șansă pentru România este să își crească gradul de încredere, să dovedim că ne putem gestiona banii, să nu ne mai împrumutăm atât de mult și astfel se vor crea spații bugetare pentru investiții și dezvoltare.

‘În ultimii ani am luat credite cu viteză prea mare, avem datorii de peste 200 de miliarde de euro și, chiar dacă gradul nostru de îndatorare nu este aparent mare, este mai mic decât media țărilor din Uniunea Europeană, ne apropiem de 60% și, din păcate, gradul de îndatorare va crește pentru că am luat credite în fiecare an în creștere, am ajuns în situația în care (…) doar dobânzile pe care le va plăti România și le plătește se vor ridica anul viitor la aproape 60 de miliarde de lei. Deci e vorba de aproape 12 miliarde de euro, ceea ce înseamnă cam 3% din PIB-ul României. (…) înseamnă că plătim dobânzi care într-un an înseamnă toată autostrada Moldovei, de la București până la Pașcani’, a mai adăugat șeful Guvernului.