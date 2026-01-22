Premierul Ilie Bolojan: Lucrăm la construcția bugetului pentru 2026 pe baze realiste

Premierul Ilie Bolojan afirmă că, în această perioadă, reprezentanții Guvernului lucrează la construcția bugetului de stat pe anul 2026, pe ‘baze realiste’, subliniind că obiectivul este ‘un buget al relansării și al investițiilor’.

‘Economiile realizate în a doua jumătate a anului trecut ne-au permis să reducem deficitul bugetar cu peste 1% din PIB, sub ținta de 8,4% asumată. Ne-am respectat angajamentele și am recâștigat credibilitatea în fața investitorilor și a piețelor financiare. În 2025 am redus deficitul fără a diminua investițiile. Acestea au totalizat 137,5 miliarde de lei, reprezentând peste 7% din PIB. Fondurile europene, inclusiv cele din PNRR, au înregistrat un nivel ridicat de supracontractare, iar proiectele au fost prioritizate. Am menținut disciplina financiară și am parcurs o primă etapă de reducere a cheltuielilor statului. Am crescut veniturile bugetare, inclusiv prin majorarea unor taxe. Aceste ajustări au generat o contracție economică și au însemnat dificultăți suplimentare pentru mulți români’, a precizat prim-ministrul Ilie Bolojan, miercuri seară, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Potrivit șefului Executivului, ‘fără a mai crește taxele’, există ‘o bază solidă pentru relansare în acest an’.

‘Lucrăm la construcția bugetului pentru 2026 pe baze realiste. Ținta de deficit este de puțin peste 6% și va fi definitivată în perioada următoare. Inflația va scădea spre 4%. Obiectivul nostru este un buget al relansării și al investițiilor. Peste 15 miliarde de euro vor proveni din fonduri europene, prin PNRR și politica de coeziune. Acești bani se vor regăsi în infrastructură, economie și servicii publice mai bune’, a declarat Bolojan.

Totodată, el a anunțat că la începutul lunii februarie Guvernul urmează să își angajeze răspunderea pe legislația care va restrânge cheltuielile statului în administrație și va susține relansarea economică, urmând ca, ulterior, să fie adoptat bugetul de stat.

‘Știu că, deocamdată, în viața de zi cu zi se resimt efectele negative ale reducerii deficitului. Din lunile următoare, în urma măsurilor de însănătoșire adoptate și pe o bază economică mai sănătoasă, economia României va intra pe un traseu de relansare’, a punctat Ilie Bolojan.