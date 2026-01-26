Premierul Japoniei promite măsuri împotriva mişcărilor speculative, după aprecierea bruscă a yenului

Premierul japonez Sanae Takaichi a declarat duminică faptul că guvernul său este pregătit să intervină împotriva mişcărilor speculative de pe pieţe, după volatilitatea puternică a yenului care a amplificat discuţiile despre o posibilă intervenţie coordonată SUA-Japonia pentru a opri deprecierea monedei, relatează CNBC.

Declaraţiile au venit pe fondul presiunilor crescânde din pieţe. Yenul şi obligaţiunile japoneze au fost vândute masiv în ultimele săptămâni, investitorii temându-se că politica fiscală expansionistă a lui Takaichi şi ritmul lent al majorărilor de dobândă ale Băncii Japoniei vor genera emisiuni suplimentare de obligaţiuni şi o inflaţie persistent ridicată.

După ce yenul a coborât aproape de pragul psihologic de 160 pentru un dolar, moneda s-a apreciat brusc vineri, după verificările de curs valutar efectuate de Rezerva Federală din New York – un semnal care, în ochii traderilor, a crescut probabilitatea unei intervenţii coordonate.

Fără a comenta mişcări specifice ale pieţei, Takaichi a spus într-o emisiune la Fuji TV că ”guvernul va lua măsurile necesare împotriva mişcărilor speculative sau anormale”.

Deprecierea yenului a devenit o problemă majoră pentru autorităţile japoneze, întrucât creşte costurile importurilor şi accentuează presiunea inflaţionistă asupra gospodăriilor.

Premierul a lansat recent un pachet bugetar amplu pentru a compensa costurile ridicate ale vieţii şi a promis suspendarea pentru doi ani a taxei pe consum aplicată alimentelor. Măsura a dus la creşterea randamentelor obligaţiunilor, sporind costurile de finanţare pentru vasta datorie publică a Japoniei. Takaichi a spus că doreşte ca suspendarea taxei să înceapă în anul fiscal ce debutează în aprilie.

Tensiunile din pieţe se suprapun cu decizia premierului de a convoca alegeri anticipate pentru 8 februarie, în încercarea de a obţine un mandat pentru continuarea politicilor sale fiscale expansioniste. Nemulţumirea Washingtonului faţă de efectele din piaţă este vizibilă: secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat la Forumul Economic Mondial că reacţiile actuale nu pot fi disociate de condiţiile interne din Japonia, sugerând că Tokyo trebuie să transmită mesaje care să calmeze investitorii.

Guvernul japonez a subliniat în ultimele zile că poate finanţa suspendarea taxei fără a recurge la datorii noi, în timp ce Banca Japoniei a reiterat disponibilitatea de a acţiona pentru a limita creşterile abrupte ale randamentelor, inclusiv prin operaţiuni de cumpărare de obligaţiuni.

Dezbaterile politice se intensifică înaintea alegerilor. Partidele de opoziţie cer reducerea taxei pe consum şi explorează opţiuni precum utilizarea fondurilor BOJ sau a rezervelor dedicate intervenţiilor valutare pentru a finanţa măsura. Oficialii coaliţiei aflate la guvernare se arată însă prudenţi, avertizând că astfel de acţiuni ar putea afecta pieţele, ar vulnerabiliza yenul şi ar pune în discuţie independenţa băncii centrale.

BOJ are deja în plan accelerarea vânzărilor din portofoliul masiv de fonduri tranzacţionate la bursă (ETF), acumulat în perioada de stimul monetar agresiv, la un ritm anual de 330 miliarde de yeni.