Premierul Keir Starmer anunţă o interdicţie generală pe reţelele sociale pentru minorii sub 16 ani şi restricţii pentru platformele de jocuri şi de streaming live

Prim-ministrul Keir Starmer a anunţat luni că Marea Britanie va interzice accesul la reţelele sociale pentru minorii sub 16 ani şi va impune restricţii asupra platformelor de jocuri şi de transmisiuni live, într-o luptă împotriva marilor companii de tehnologie care merge mai departe decât în orice altă ţară, relatează Reuters.

Schimbările radicale vor „reda copiilor copilăria”, a spus Starmer, prezentând măsurile împotriva platformelor precum Snapchat, TikTok şi Instagram, precum şi a site-urilor de jocuri care permit străinilor să comunice cu copiii.

„Mi-e clar că o interdicţie totală este alegerea corectă”, a declarat premierul într-o conferinţă de presă. „Va fi o diferenţă uriaşă, va face copiii noştri să fie mai în siguranţă, îi va face mai fericiţi, le va oferi mai mult timp, mai multă siguranţă, mai multă libertate să crească, mai multe oportunităţi”, a argumentat el.

Marea Britanie va folosi un model similar cu cel al Australiei, care a adoptat o interdicţie în decembrie anul trecut, a declarat guvernul. Aceasta va viza platforme care includ şi YouTube, Facebook şi X, dar serviciile de mesagerie precum WhatsApp şi Signal nu vor fi incluse în interdicţie.

Marea Britanie va introduce, de asemenea, „blocări de top la nivel mondial” pentru funcţii dăunătoare, precum transmisiunile live şi comunicarea copiilor sub 16 ani cu persoane necunoscute.

„Există o situaţie în lumea offline în care aţi lăsa pur şi simplu copilul dumneavoastră să se întâlnească cu un străin, un adult despre care nu ştiţi nimic? Nu, aşa că luăm măsuri în acest sens”, a spus Starmer.

DE CÂND ÎNCEPE APLICAREA MĂSURILOR?

Guvernul are deja competenţele necesare pentru a face primii paşi în direcţia oricărei interdicţii, a spus Starmer, urmând ca reglementarea să fie adoptată până la sfârşitul anului, iar interdicţia să intre în vigoare în primăvara viitoare.

Marea Britanie şi-a înăsprit din ce în ce mai mult abordarea faţă de companiile de tehnologie în ultimii ani, îndemnându-le sau obligându-le să impună verificarea vârstei, să-şi adapteze algoritmii şi, cel mai recent, să împiedice copiii să difuzeze imagini nud realizate cu telefoanele mobile.

Însă, odată cu creşterea gradului de conştientizare a riscurilor pentru sănătatea mintală pe care le prezintă petrecerea unui timp excesiv online de către copii, Starmer a decis să meargă mai departe după ce a discutat cu părinţii şi a luat în considerare exemplele din Australia.

Starmer, care se va confrunta probabil cu o provocare la adresa conducerii sale în următoarele săptămâni, a declarat că oamenii se aşteaptă, pe bună dreptate, la măsuri concrete.

Australia a fost prima ţară care a interzis reţelele sociale pentru copiii sub 16 ani, blocându-le accesul, în decembrie anul trecut, la platforme precum TikTok, YouTube, Instagram şi Facebook.

De atunci, o serie de ţări au declarat că intenţionează să reglementeze accesul la reţelele sociale, pe fondul îngrijorărilor crescânde cu privire la impactul asupra sănătăţii şi siguranţei copiilor.

CONSULTĂRI EXTINSE

Marea Britanie a consultat profesori, părinţi şi tineri cu privire la noile restricţii, inclusiv o posibilă interdicţie pentru cei sub 16 ani, precum şi restricţii de timp, limite de utilizare a aplicaţiilor şi restricţii asupra a ceea ce guvernul a descris ca fiind caracteristici de design care creează dependenţă.

Au fost primite peste 116.000 de răspunsuri de la părinţi, reprezentanţi ai industriei şi tineri. Peste 83% dintre părinţii care au răspuns au afirmat că riscurile asociate reţelelor sociale depăşesc beneficiile, în timp ce 90% au susţinut stabilirea unei vârste minime de 16 ani pentru accesul la platformele de socializare.

În timp ce mulţi părinţi şi politicieni susţin o interdicţie, unii psihologi şi cercetători au afirmat că nu există dovezi că aceasta ar funcţiona, iar un grup de elevi din Londra a declarat pentru Reuters că au o relaţie conflictuală cu tehnologia.

CUM VA FUNCŢIONA INTERDICŢIA?

Guvernul a declarat că va bloca accesul copiilor la platformele sociale al căror scop este de a permite interacţiunea socială între utilizatori şi care permit utilizatorilor să posteze conţinut cu ajutorul algoritmilor. Aceasta înseamnă că interdicţia va include platforme precum Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook şi X, a declarat guvernul într-un comunicat.

Londra a precizat că nu intenţionează ca serviciile de mesagerie precum WhatsApp sau serviciile de streaming muzical să fie incluse în interdicţie, iar excepţiile vor fi analizate în mod continuu.

Prim-ministrul Keir Starmer a declarat că interdicţia va fi aplicată prin măsuri împotriva platformelor sociale, mai degrabă decât prin aplicarea de amenzi copiilor care găsesc modalităţi de a o ocoli.

Guvernul a declarat că autoritatea de reglementare, Ofcom, va efectua un studiu rapid pentru a stabili cea mai bună modalitate de a verifica dacă o persoană are peste 16 ani şi va avea o nouă strategie de aplicare a legii şi de finanţare.

Guvernul a mai declarat că va bloca transmisiunile live şi comunicarea cu persoane necunoscute pentru persoanele sub 16 ani, inclusiv pe site-urile de jocuri.

Guvernul va analiza, de asemenea, mai în detaliu introducerea unor restricţii de acces pe timpul nopţii şi a unor pauze obligatorii în funcţia de derulare infinită a conţinutului pentru persoanele sub 18 ani, urmând să prezinte detalii suplimentare luna viitoare.