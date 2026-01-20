Președintele anunță începerea unei analize privind implicațiile ”Board of Peace” în raport cu angajamentele asumate de România

Președintele Nicușor Dan a salutat, marți, inițiativa președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, de promovare a păcii și securității internaționale și a anunțat că a demarat ”un aprofundat proces de analiză a conținutului și implicațiilor Cartei Board of Peace” pentru ”stabilirea gradului de compatibilitate a noii inițiative cu obligațiile existente ale statului român”.

”Președintele Nicușor Dan salută inițiativa președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, privind promovarea păcii și securității internaționale, inclusiv eforturile dedicate identificării unor soluții pentru conflictul din Gaza și pentru alte provocări globale majore”, a informat Administrația Prezidențială, într-un comunicat transmis AGERPRES.

Conform sursei citate, șeful statului ”a demarat un aprofundat proces de analiză a conținutului și implicațiilor Cartei Board of Peace, în raport cu angajamentele internaționale asumate anterior de România, în special cele din cadrul Organizației Națiunilor Unite, al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, precum și al Uniunii Europene”.

”Această evaluare are ca obiectiv stabilirea gradului de compatibilitate a noii inițiative cu obligațiile existente ale statului român și identificarea modalităților optime prin care România poate contribui la atingerea obiectivului comun de consolidare a păcii în lume”, precizează sursa citată.

Circa 60 de state au fost invitate de Donald Trump să facă parte dintr-un ”Consiliu pentru Pace”, propus de liderul de la Casa Albă.

Administrația Prezidențială a confirmat, duminică, primirea scrisorii transmise de președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, șefului statului român prin care este adresată oficial invitația ca țara noastră să devină membru al ”Consiliului pentru Pace”.

”Componența Consiliului va fi anunțată în curând, dar pot spune cu certitudine că este cel mai mare și mai prestigios Consiliu reunit vreodată, în orice moment și în orice loc”, a scris președintele american pe platforma sa Truth Social.