Președintele Dan anunță că va participa săptămâna viitoare, la Washington, la prima reuniune a Consiliului Păcii

Președintele Nicușor Dan a anunțat, duminică, participarea sa săptămâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Păcii la Washington, răspunzând astfel invitației președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump.

‘România va avea calitate de observator și voi reafirma sprijinul nostru ferm pentru eforturile internaționale de pace și deschiderea de a participa la procesul de reconstrucție din Fâșia Gaza. Decizia de a fi prezent la aceste discuții are la bază susținerea procesului diplomatic consacrat prin rezoluția adoptată în luna noiembrie de Consiliul de Securitate al ONU, inițiată de Statele Unite ale Americii. România a susținut permanent necesitatea identificării unei soluții care să ducă la încheierea conflictului și a acordat sprijin populației civile din Fâșia Gaza, în special prin operațiuni de evacuare medicală de urgență’, a transmis președintele Nicușor Dan, într-un mesaj postat duminică pe Facebook.

Șeful statului declara joi, 12 februarie, că România poartă discuții cu partea americană pe tema participării la Consiliul pentru Pace care urmează să aibă loc pe data de 19 februarie.

‘Suntem încă în discuții cu partea americană și obiectul discuției este care poate să fie statutul unei țări care în momentul acesta, cum e România, nu poate să fie decât observator. Adică, care este formatul discuției și eventualii observatori – care este rolul lor în această ședință? În funcție de răspunsul părții americane, decidem dacă să mergem sau să nu mergem’, a explicat președintele, înaintea participării la reuniunea informală a Consiliului European care are loc în Belgia, la Castelul Alden-Biesen.

Nicușor Dan a menționat că România poartă discuții și cu alte state europene pe acest subiect și a estimat că decizia va fi luată în cursul acestei săptămâni.

‘Bineînțeles că stăm de vorbă, dar răspunsul îl dă România. (…) Totul e într-o dinamică, pentru că și partea americană reconsideră, față de răspunsurile pe care le-au primit. Deci probabil că săptămâna asta o să luăm decizia’, a spus șeful statului.

Întrebat dacă România nu va lua parte la consiliu, în condițiile în care țările cu statut de observator vor avea un rol mai degrabă secund, Nicușor Dan a subliniat că pentru țara noastră este important să participe, în contextul relațiilor tradiționale cu Israel și cu statele arabe.

‘Depinde, pentru că, după cum știți, situația din Gaza e importantă pentru Europa. România are tradițional niște relații și cu Israelul și cu țările arabe din zonă. Deci, e important pentru noi să fim acolo, dar depinde în ce condiții’, a spus Nicușor Dan.

El a făcut de asemenea referire la o eventuală suprapunere a Cartei ONU cu acest Consiliu de Pace.

‘Acesta este motivul pentru care, până când discuții – care estimez că vor fi complicate – vor avea loc, noi nu putem să fim altceva decât observatori’, a afirmat Nicușor Dan.

Pe 8 februarie, președintele a anunțat că a primit invitația de a participa la prima reuniune a Consiliului pentru Pace. ‘Așa cum am mai spus-o, România salută eforturile Administrației SUA de promovare a păcii’, a transmis atunci Nicușor Dan, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, după primirea invitației, România a inițiat discuții cu Statele Unite pentru a clarifica compatibilitatea Cartei Consiliului cu angajamentele internaționale deja asumate.