Președintele Nicușor Dan cheamă la consultări liderii coaliției de guvernare

Președintele Nicușor Dan se va consulta, miercuri, la Palatul Cotroceni, cu liderii coaliției de guvernare.

”În temeiul prerogativelor constituționale, președintele României, Nicușor Dan, a invitat miercuri, la Palatul Cotroceni, liderii următoarelor partide și formațiuni politice parlamentare, pentru consultări – PSD, PNL, UDMR, Grupul parlamentar al minorităților naționale, USR”, a informat Administrația Prezidențială.

Potrivit sursei citate, consultările vor avea loc după următorul program:

* ora 9:00 – Partidul Social Democrat (PSD);

* ora 10:30 – Partidul Național Liberal (PNL);

* ora 15:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

* ora 16:30 – Grupul parlamentar al minorităților naționale;

* ora 18:30 – Uniunea Salvați România (USR).

România a intrat luni în criză politică, după ce Partidul Social Democrat, membru al coaliției de guvernare, a decis să îi retragă sprijinul prim-ministrului liberal Ilie Bolojan.

Într-un eveniment intitulat ”Momentul adevărului”, organizat la Palatul Parlamentului, 5.000 de social-democrați au răspuns la întrebarea propusă de conducerea PSD: ”Având în vedere prăbușirea economico-socială din ultimele 10 luni – cu recesiune, inflație, afaceri care se închid, șomaj, scăderea investițiilor publice și a nivelului de trai, în special pentru tineri, pentru pensionari și categoriile vulnerabile, plus lipsa dialogului real în Coaliție și cu partenerii sociali: Considerați că PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan?”.

Votul exprimat de social-democrați a fost covârșitor în favoarea retragerii sprijinului politic pentru Ilie Bolojan: 97,7% ”pentru” și 2,3% – ”împotrivă”.

”Când 97,7% dintre colegi îți spun că acesta este mandatul, că Ilie Bolojan trebuie să plece acasă, nu mai este loc de nimic altceva. (…) Vă asigur că, în conformitate cu ceea ce ați votat, în zilele următoare, vom acționa. PSD este cel mai important partid din România, este partidul numărul 1 în Parlament și drept urmare vom ține cont de toate lucrurile care s-au spus astăzi. Vom ține cont de mandatul pe care dumneavoastră ni l-ați dat, astfel încât viața românilor să fie una mai bună”, a declarat liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, după referendumul intern.

Luni seara, după o ședință a Partidului Național Liberal, prim-ministrul Ilie Bolojan a anunțat că va continua să își exercite mandatul.

El a catalogat decizia PSD de retragere a sprijinului politic ‘complet greșită și total iresponsabilă’, menționând că va asigura guvernarea.

Liderul Uniunii Salvați România, Dominic Fritz, și-a exprimat, luni seara, susținerea pentru premierul Ilie Bolojan și a anunțat că partidul nu va ieși de la guvernare, iar miniștrii USR vor continua să meargă la muncă.

UDMR nu are ”niciun motiv” să se retragă din Guvern, a transmis președintele Kelemen Hunor, într-un interviu la Digi 24.