Preşedintele USR: Trebuie să ne decidem care sunt priorităţile din buget. Nu mai putem să facem cadouri electorale pe caiet

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat că în cadrul coaliţiei trebuie să se decidă care sunt priorităţile pentru realizarea bugetului şi că nu mai pot fi făcute cadouri electorale pe caiet. El a precizat că se aşteaptă din partea partenerilor de coaliţie să vină cu propuneri, dar să menţioneze şi de unde vor fi luaţi banii respectivi pentru diversele proiecte.

Preşedintele USR a fost întrebat, vineri, într-o conferinţă de presă, dacă poate oferi informaţii despre buget, în ce stadiu este şi când ar putea fi adoptat.

”Nu pot, din păcate, să vă ofer aceste informaţii. Asta este ceva ce mă îngrijorează, a fost o şedinţă de coaliţie luni, a fost o întâlnire cu vicepremierii şi cu premierul marţi în care încă nu am avut cifrele pe masă. Înţeleg că şi unele ministere le-au transmis foarte târziu şi încă se încearcă să se împace toate cerinţele”, a afirmat Dominic Fritz.

El a precizat că trebuie luată o decizie în legătură cu priorităţile şi nu mai pot fi făcute cadouri electorale pe caiet.

”Ce pot să vă spun este că pentru noi, ca USR, este extrem de important să nu continuăm pe calea paguboasă din trecut în care închidem diferenţele politice şi închidem dificultăţile de a finanţa anumite lucruri prin a creşte deficitul prin datorii. Trebuie să ne decidem care sunt priorităţile şi nu putem să facem cadouri electorale pe caiet şi tocmai de aceea mă aştept şi din partea partenerilor de coaliţie să vină cu propuneri şi fiecare leu pe care îl propun să ne şi propună de unde să-l luăm. USR nu va creşte deficitul”, a declarat preşedintele USR.