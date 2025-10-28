Preţul aurului a scăzut luni sub pragul de 4.000 de dolari pe uncie, pe fondul progreselor în relaţiile comerciale SUA–China

Preţul aurului a coborât luni sub 4.000 de dolari pe uncie, pe măsură ce semnele de detensionare în relaţiile comerciale dintre Statele Unite şi China au redus cererea pentru active de refugiu, în timp ce investitorii aşteaptă decizia Rezervei Federale privind dobânda de referinţă, transmite Reuters.

Cotaţia spot a aurului a scăzut cu 2,7%, până la 4.002,29 dolari pe uncie, după ce atinsese anterior un minim al sesiunii de 3.970,81 dolari, cel mai redus nivel de după 10 octombrie. Contractele futures pentru livrarea în decembrie au închis cu un declin de 2,9%, la 4.019,70 dolari.

”Posibilitatea unui acord comercial SUA–China reduce nevoia investitorilor de a se proteja prin active sigure precum aurul”, a explicat David Meger, director de tranzacţionare a metalelor la High Ridge Futures.

Aurul a atins un maxim istoric de 4.381,21 dolari pe 20 octombrie, dar a pierdut 3,2% săptămâna trecută, după semnalele de apropiere între Washington şi Beijing.

Negociatorii celor două ţări au convenit duminică asupra unui cadru preliminar care ar putea duce la suspendarea noilor tarife americane şi amânarea restricţiilor chineze la exporturile de pământuri rare.

Între timp, pieţele estimează o probabilitate de 97% ca Rezerva Federală să reducă dobânda cheie cu 0,25 puncte procentuale la reuniunea de miercuri.

De obicei, aurul se apreciază într-un mediu de dobânzi scăzute, însă analiştii avertizează asupra volatilităţii recente: Capital Economics şi-a revizuit prognoza pentru finele lui 2026 la 3.500 dolari/uncie, considerând că creşterea de 25% din ultimele luni este dificil de susţinut.

Argintul a scăzut cu 3,6%, la 46,85 dolari pe uncie, platina s-a depreciat cu 0,4%, la 1.592,03 dolari, iar paladiul a pierdut 1,8%, coborând la 1.402,98 dolari.