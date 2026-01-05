Prețurile negative la energie electrică, tot mai frecvente anul trecut în Europa

Creșterea semnificativă a producției de energie regenerabilă a copleșit rețeaua energetică a Europei în 2025, ducând prețurile la energie electrică în teritoriul negativ mai des ca niciodată, transmite Bloomberg.

Prețurile negative la electricitate scot în evidență modul în care creșterea rapidă a producției de energie regenerabilă se lovește de cererea stagnantă și constrângerile persistente ale rețelei din Europa. Pe parcursul anului 2025, Germania a înregistrat 573 de ore de prețuri negative la energie electrică, o creștere de 25% față de anul precedent. Iar Spania, care în 2024 a înregistrat pentru prima dată prețuri negative la electricitate, a văzut cum aceste situații s-au dublat în 2025 comparativ cu 2024.

Când vântul puternic și soarele abundent inundă sistemul cu energie regenerabilă, cererea este adesea insuficientă pentru a absorbi surplusul, împingând prețurile la energie electrică în teritoriul negativ. Acest model ar urma să continue în 2026, potrivit analiștilor de la BloombergNEF, deoarece capacitatea de producție a energiei regenerabile continuă să crească mai rapid decât progresează rețelele, stocarea și consumul.

Frecvența tot mai mare a situațiilor de prețuri negative modifică piețele energetice din Europa, reducând veniturile companiilor care dezvoltă proiecte de energie regenerabilă, creând în același timp noi oportunități în alte părți. În special traderii de energie pariază din ce în ce mai mult pe stocarea energiei electrice în baterii, cumpărând energie electrică atunci când prețurile scad sub zero și revânzând-o în perioadele când producția este mai mică decât cererea. Această strategie le permite traderilor să profite de fluctuațiile tot mai mari ale prețurilor, provocate de faptul că producția de energie regenerabilă este influențată de evoluțiile meteo.

În paralel, lucrările de modernizare a rețelelor, pentru a muta energia electrică acolo unde este nevoie, împreună cu stocarea în baterii pentru a păstra excesul de energie pentru utilizare ulterioară, sunt în urma lucrărilor pentru noi capacități de producție a energiei regenerabile.

În pofida expansiunii rapide a surselor regenerabile, combustibilii fosili rămân o parte esențială a sistemului energetic, oferind o soluție de rezervă atunci când producția de energie eoliană și fotovoltaică scade. În aceste perioade, prețurile pot crește brusc. Din cauza capacității limitate de transport, a stocării insuficiente și a lipsei unei cereri flexibile, dependența surselor regenerabile de vreme se traduce prin prețuri negative mai frecvente în perioadele de supraofertă, alături de creșteri mai abrupte ale prețurilor atunci când oferta se reduce.

‘Aceste decalaje mari ale prețurilor vor persista probabil în 2026. Impulsul pentru mai multe surse regenerabile va fi satisfăcut de revenirea lentă a cererii de energie și de un potențial crescut pentru gaze și cărbune pe unele piețe pentru a satisface cererea suplimentară’, a declarat Florence Schmit, analist la Rabobank.