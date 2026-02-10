Preţurile petrolului au urcat luni, după un avertisment al SUA pentru navele americane care tranzitează zona Iranului

Preţurile petrolului au crescut cu peste 1% luni, după ce Departamentul de Transport al Statelor Unite a emis un avertisment pentru navele sub pavilion american să evite pe cât posibil apele iraniene atunci când traversează Strâmtoarea Hormuz şi Golful Oman.

Contractele pentru contractele Brent au avansat cu 1,3%, la 68,94 dolari pe baril, iar ţiţeiul West Texas Intermediate a urcat la 64,38 dolari.

Agenţia Maritimă a DOT a subliniat că în această zonă navele au fost istoric expuse riscului de a fi interceptate de forţele iraniene, inclusiv pe 3 februarie, recomandând vaselor americane să navigheze cât mai aproape de Oman.

Avertismentul a reaprins temerile privind posibile perturbări ale aprovizionării, având în vedere că aproximativ o cincime din consumul mondial de petrol trece prin Strâmtoarea Ormuz, situată între Oman şi Iran.

SEB analist Bjarne Schieldrop spune că ”prima de risc iranian nu poate dispărea complet atât timp cât navele de război americane rămân în zonă”.

Preţurile au fost iniţial în scădere în sesiunea de luni, după ce SUA şi Iran au declarat că vor continua discuţiile indirecte, apreciind primele negocieri drept pozitive.

Totuşi, ministrul iranian de Externe a avertizat sâmbătă că Iranul va lovi bazele americane din Orientul Mijlociu dacă va fi atacat, în contextul consolidării prezenţei navale a SUA în regiune.

Investitorii urmăresc şi eforturile occidentale de a limita veniturile Rusiei din exporturile de petrol. Comisia Europeană a propus o interdicţie extinsă asupra serviciilor care susţin exporturile maritime de ţiţei ale Rusiei.

Între timp, rafinăriile din India, cândva cel mai mare cumpărător al petrolului rusesc pe mare, evită achiziţiile pentru livrare în aprilie, potrivit unor surse, ceea ce analiştii de la Sparta consideră a fi un factor potenţial pozitiv pentru preţuri.

În Kazakhstan, câmpul petrolier gigant Tengiz, operat de Chevron, a revenit la aproximativ 60% din producţia de vârf şi vizează revenirea la capacitate completă până pe 23 februarie.