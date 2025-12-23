Prim-ministrul Ilie Bolojan admite că nu a fost un an uşor pentru români, dar afirmă că taxele nu vor creşte în 2026, dacă disciplina bugetară impusă în acest an va continua

Premierul Ilie Bolojan susţine că taxele nu vor creşte anul viitor, dacă Parlamentul nu va interveni asupra măsurilor decise deja şi dacă disciplina bugetară va continua, el recunoscând că 2025 nu a fost un an uşor pentru români.

Ilie Bolojan a afirmat, luni seară, la Antena 3, că în 2026 nu vor fi crescute taxele, dacă Parlamentul nu va interveni asupra măsurilor luate deja de Guvern şi dacă se va merge în continuare pe disciplină bugetară.

“La sfârşitul lunii noiembrie am avut un deficit care ne garantează că la final de decembrie respectăm ţinta de 8,4%. Dacă aceste măsuri care au fost stabilite sunt dublate de economiile pe care, aşa cum am anunţat, trebuie să le facem, de o disciplină bugetară, atunci, cu siguranţă, în viitor, nu mai trebuie crescute niciun fel de taxe. Dacă nu facem acest lucru înseamnă că, în loc să ne ducem într-o direcţie normală, mai devreme sau mai târziu, vom ajunge din nou ca aceste datorii, cheltuielile mari pe care le avem, din nou să doboare veniturile şi să ajungem din nou într-o asemenea situaţie“, a afirmat premierul.

Ilie Bolojan a recunoscut că 2025 nu a fost un an uşor pentru români, mai ales partea a doua a anului.

“Una peste alta, n-a fost un an uşor, dar sper că toate aceste măsuri care au fost adoptate în acest an, datorită situaţiei generate de criza bugetară în care se găsea România, să se închidă. Practic, anul viitor nu vom mai veni cu astfel de măsuri. Ceea ce trebuie să facem este să ne reducem cheltuielile în continuare, să absorbim banii europeni, să ne încasăm impozitele care au fost stabilite şi să creăm condiţii pentru dezvoltare“, a declarat Bolojan.

El consideră că în 2026 rata inflaţiei va scădea, iar asta va stabiliza puterea de cumpărare a românilor.

“Şi la acest final de an trebuie să le mulţumesc românilor care trec prin aceste momente, nu întotdeauna faste. Trebuie să recunoaştem asta“, a precizat Bolojan.

România risca suspendarea fondurilor europene şi retrogradarea din partea agenţiilor de rating, aşa că Guvernul a adoptat mai multe măsuri pentru reducerea deficitului. Acestea au presupus creşterea TVA, a accizelor la unele produse, dar şi introducerea CASS pentru anumite categorii de persoane care anterior erau scutite.

Multe dintre măsuri au intrat în vigoare la 1 august, fiind resimţite de populaţie.