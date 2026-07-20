Profitul Ryanair, afectat de dublarea prețului combustibilului pentru avioane

Profitul trimestrial al Ryanair a scăzut cu peste o treime, după ce prețul combustibilului s-a dublat din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, iar operatorul aerian low-cost a redus tarifele pentru a stimula cererea, transmite DPA.

Luni, compania irlandeză a raportat un declin de 34% al profitului după taxe în perioada aprilie – iunie 2026, la 538 milioane euro (615,9 milioane dolari). Câștigurile au fost afectate de majorarea prețului combustibilului și scăderea medie a tarifelor cu 6%. Aceste evoluții au fost compensate de un avans de 6% al numărului de pasageri, la 61,3 milioane și o creștere a veniturilor de 1%, la 4,38 miliarde euro.

Compania a decis reducerea tarifelor deoarece ”conflictul din Orientul Mijlociu i-a făcut mai ezitanți pe consumatori, a provocat temeri privind aprovizionarea cu combustibili în UE, incertitudini economice și amânarea rezervărilor”, a afirmat luni Michael O’Leary, directorul general al operatorului aerian low-cost.

În perioada aprilie – iunie 2026, prețul combustibilului pentru avioane s-a dublat la 150 dolari pe baril, în urma majorării cotațiilor la țiței. Ca rezultat, costurile operaționale ale Ryanair au urcat cu 11%, la 3,42 miliarde euro.

O’Leary a declarat că este prea devreme pentru a prezenta previziuni anuale privind rezultatele financiare ale companiei, evoluțiile fiind ”puternic dependente de cadrul extern, inclusiv escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu și a celui din Ucraina, de prețul combustibilului pentru avioane, de șocurile macro-economice și continuarea grevelor controlorilor de trafic aerian european”.

Compania cu sediul la Dublin a indicat că va continua scăderea ”modestă” tarifelor în următoarele luni, în pofida recentei creșteri ușoare a rezervărilor, pasagerii continuând să rezerve zboruri aproape de data plecării.