Program de guvernare: Se va definitiva platforma informatică modernă, ce va permite interconectări native și automatizări de fluxuri

Proiectele de digitalizare finanțate prin PNRR vor fi finalizate în termen, îndeplinind toate jaloanele stabilite cu Comisia Europeană, iar digitalizarea Ministerului de Finanțe, a Agenției Naționale de Administrare Fiscală și Autorității Vamale Române va continua și va presupune modernizarea întregului mediu aplicativ pe fundația creată prin proiectele curente, se arată în programul de guvernare propus de prim-ministrul desemnat Adrian Veștea la capitolul Finanțe.

‘Se va definitiva platforma informatică modernă, ce va permite interconectări native, automatizări de fluxuri ca bază a modernizării tehnologice a Ministerului Finanțelor, ANAF și AVR, permițând gestionarea volumelor mari de date și implementarea unor procese de business moderne, ce pot fi automatizate cu ușurință’, se menționează în document.

De asemenea, va fi lansat un nou portal ANAF și SPV, ca mediu aplicativ integrat nativ cu noua platformă informatică, și vor fi consolidate bazele de date importante în noul mediu rezilient și capabil să utilizeze mecanisme performanțe de replicare, transformare, partajare și protejare a datelor, înlocuind platforme vechi de peste 20 de ani. Aplicațiile utilizate de peste 20 de ani vor fi actualizate către medii aplicative moderne, care permit interconectări prin servicii web și tehnologii moderne de dezvoltare și prelucrare, inclusiv inteligență artificială.

‘Bazele de date și aplicațiile care procesau datele la nivelul celor aproximativ 500 de agenții, dintre care orientativ 240 unități de trezorerie și peste 250 de agenții ANAF, vor fi centralizate în centrele de date ale Ministerului Finanțelor/instituțiilor subordonate, asigurând redundanță, siguranță în procesare și stocare. Platformele de analiză avansată a datelor vor permite realizarea analizelor de risc, calculul scorului de risc aferent fiecărui contribuabil și identificarea fraudelor. Se vor dezvolta continuu noi indicatori de risc, pentru adaptarea la metode noi de fraudă’, se precizează în program.

Potrivit acestuia, finalizarea soluției informatice eBuget va modifica modul de realizare a bugetului național, de la o abordare top-down realizată de Ministerul Finanțelor la una bottom-up realizată de ordonatorii de credite în baza limitelor stabilite de Guvern.

O altă măsură avută în vedere vizează îmbunătățirea relației cu contribuabilul și sprijin pentru mediul de afaceri prin: implementarea calendarului actual de eliminare a IMCA în anul 2027; regândirea portalului ANAF în funcție de nevoile contribuabililor, astfel încât accesul la informații, declarații, plăți, situații fiscale și solicitări administrative să fie simplu, intuitiv și

integrat într-un singur punct digital de interacțiune cu statul; introducerea unor mecanisme permanente de feedback din partea contribuabililor, pentru evaluarea calității interacțiunii cu ANAF, identificarea blocajelor administrative și îmbunătățirea continuă a serviciilor fiscale; digitalizarea și simplificarea formularelor fiscale, în special a celor care presupun încă un grad ridicat de completare manuală, inclusiv Declarația Unică, prin precompletarea datelor disponibile, reducerea câmpurilor redundante și oferirea de ghidaj digital contribuabililor; simplificarea plăților către buget prin utilizarea instrumentelor moderne de plată, inclusiv prin soluții similare internet banking, astfel încât stingerea creanțelor fiscale să fie validată într-un termen cât mai scurt după efectuarea plății. În acest scop, vor fi utilizate scheme de plată existente și vor fi promovate modificările legislative necesare pentru reconcilierea rapidă a plăților.

Totodată, se are în vedere monitorizarea timpurie a obligațiilor fiscale restante, astfel încât contribuabilii care depășesc scadența să fie contactați rapid, înainte ca datoriile să se acumuleze, îmbunătățirea comunicării între administrația fiscală și sistemul bancar, cu respectarea cadrului legal privind protecția datelor și secretul bancar, pentru actualizarea rapidă a

situației obligațiilor fiscale și pentru gestionarea mai eficientă a contribuabililor care înregistrează debite restante, trecerea de la o relație predominant sancționatorie la una preventivă și predictibilă, în care contribuabilul corect primește sprijin, clarificări și instrumente simple de conformare, iar intervențiile ferme sunt concentrate asupra neconformării deliberate și a evaziunii fiscal.

Guvernul Veștea mai propune reintroducerea în sfera de aplicare a Legii prevenirii a unor contravenții fiscale cu caracter formal și declarativ, precum depunerea cu întârziere a declarațiilor fiscale sau alte neconformări administrative care nu generează prejudicii bugetare, în scopul promovării conformării voluntare, reducerii sarcinilor administrative și orientării activității de control către abaterile cu impact fiscal semnificativ, realizarea unei analize cuprinzătoare a cadrului legislativ și a funcționării sistemului RO e-Transport, în vederea evaluării eficienței acestuia în atingerea obiectivelor de combatere a evaziunii fiscale și asigurării unui echilibru adecvat între necesitățile de control și costurile administrative și financiare suportate de operatorii economici, consolidarea echilibrului dintre drepturile și obligațiile contribuabililor și cele ale administrației fiscale, prin instituirea unor termene clare și obligatorii de acțiune și răspuns

atât pentru contribuabili, cât și pentru autoritățile fiscale.

Un alt obiectiv vizează digitalizarea serviciilor vamale pentru cetățeni și operatori economici prin crearea unei platforme digitale integrate pentru gestionarea principalelor servicii vamale.

Ministerul Finanțelor își propune digitalizarea proceselor de autorizare, gestionarea electronică a garanțiilor financiare și a deciziilor vamale, înregistrarea online a operatorilor economici, reducerea birocrației și creșterea accesibilității serviciilor publice vamale – Dezvoltarea și integrarea unor soluții bazate pe inteligență artificială pentru sprijinirea modernizării serviciilor vamale, consolidarea securității frontierelor, creșterea capacității de control și accelerarea transformării digitale a Autorității Vamale Române.

Alte măsuri suplimentare de simplificare și interoperabilitate avute în vedere se referă la: pregătirea unui set de măsuri de simplificare și debirocratizare, cu efect real în activitatea

contribuabililor și mediului de afaceri; inițierea demersurilor pentru înlocuirea Registrului unic de control cu o platformă digitală integrată, care să permită gestionarea transparentă și eficientă a interacțiunii dintre contribuabili și toate autoritățile cu atribuții de control și inspecție; simplificarea obligațiilor declarative, prin eliminarea raportărilor redundante și reducerea sarcinilor administrative suportate de contribuabili, inclusiv prin renunțarea la raportarea financiară semestrială, la declarații redundante din domeniul TVA și la notificarea separată a autorităților statului în cazul unor modificări apărute în situația contribuabililor, informațiile urmând să fie comunicate automat între instituții, extinderea utilizării declarațiilor fiscale precompletate, în special a celor cu grad mare de manualitate și a celor cu date repetitive și redundante, și a mecanismelor automate de validare a datelor, pentru creșterea conformării voluntare și reducerea erorilor de raportare.

Asistența acordată contribuabililor va fi consolidată prin ghiduri, materiale explicative, instrumente digitale și soluții interactive care să faciliteze înțelegerea modului de aplicare

corectă a legislației fiscale, canalele digitale de comunicare și interacțiune cu contribuabilii vor fi diversificate, inclusiv prin diseminarea informațiilor de interes public prin platforme de social media și alte instrumente moderne de informare publică.

Creșterea gradului de interoperabilitate între sistemele informatice ale instituțiilor publice va fi dezvoltată astfel încât schimbul de informații să se realizeze cât mai automatizat, fără

solicitarea către cetățeni și contribuabili a unor documente deja deținute de alte autorități ale statului.

Programul de guvernare mai prevede finalizarea și operaționalizarea cadrului național de aplicare a Regulamentului MiCA, inclusiv prin clarificarea regimului de autorizare, supraveghere și fiscalizare a activităților din domeniul criptoactivelor și scăderea evaziunii prin valorificarea datelor colectate de ANAF din eFactura, AMEF, declarații și alte seturi prin platforme de analiză avansată și dezvoltarea de indicatori de corelare a datelor, un sistem de atenționare timpurie (early warning) bazat pe indicatori relevanți care să sesizeze din timp eventuale probleme financiare ale contribuabilului, introducerea obligației de publicare a tuturor informațiilor/autorizațiilor, date de identificare a societății care vinde online sub anumite platforme similar magazinelor cu desfacere fizică a produselor și de înregistrare a rezidenței fiscale pentru fiecare magazin online care efectuează acte de comerț în România, trasabilitate financiară pentru tranzacțiile efectuate prin platforme online cu corelație între sistemul bancar, firmele de curierat și sistemul vamal, precum și declararea tuturor conturilor folosite în activitatea comercială pe baza extrasului de cont.