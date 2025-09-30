Proiect: Sumele defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor bugetelor locale se majorează cu 502,1 milioane lei

Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor bugetelor locale se majorează per sold cu suma de 502,1 milioane lei, potrivit notei de fundamentare care însoțește proiectul de rectificare bugetară, publicat luni de Ministerul Finanțelor.

Conform sursei citate, se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor cu suma de 85,8 milioane lei, după cum urmează: +88,8 milioane lei pentru finanțarea Programului pentru școli al României, -3 milioane lei destinate finanțării drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul special.

De asemenea, se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București cu suma de 209 milioane lei.

Totodată, se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale cu suma de 194,2 milioane lei.

Potrivit proiectului, se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului preuniversitar particular și confesional, acreditate, cu suma de 13,1 milioane lei.