Proprietarii de benzinării Lukoil din SUA sunt afectați de incertitudine din cauza sancțiunilor impuse Rusiei

Zeci de proprietari de benzinării Lukoil din SUA s-au strâns recent la o sală de conferințe a unui hotel Holiday Inn din statul New Jersey pentru a discuta despre unele evoluții geopolitice importante, transmite Bloomberg.

Cu doar câteva săptămâni mai devreme, administrația Trump anunțase sancțiuni împotriva a doi giganți petrolieri ruși, cele mai recente măsuri menite să restrângă vânzările de țiței ale Moscovei și să priveze Kremlinul de veniturile de care are nevoie pentru a continua războiul din Ucraina.

Cu toate acestea, sancțiunile asupra uneia dintre aceste firme, Lukoil PJSC, nu se resimt doar la Moscova sau la nivelul activelor internaționale pe care grupul rus le deține, inclusiv un câmp petrolier irakian și o rafinărie în Bulgaria. Ele i-au afectat și pe micii afaceriști americani, în condițiile în care operatorii benzinăriilor marca Lukoil din SUA sunt prinși în haos.

Deși Casa Albă a scutit temporar benzinăriile de la sancțiuni, băncile și companiile de carduri de credit au fost speriate, forțând în unele cazuri operatorii să accepte doar plata în numerar. Mulți se întreabă cum vor rămâne pe linia de plutire sub un nume de companie pătat, în timp ce persistă incertitudinea cu privire la eforturile Lukoil de a respecta termenul limită, stabilit pentru luna aprilie 2026, pentru a-și vinde benzinăriile. Încheierea războiului din Ucraina, care durează de aproape patru ani este o altă întrebare deschisă, președintele ucrainean Volodimir Zelenski urmând să se întâlnească duminică cu președintele american Donald Trump în legătură cu un potențial acord de pace.

Temerile proprietarilor de benzinării Lukoil din SUA au fost exprimate la întâlnirea care a avut loc luna trecută la hotelul din Newark. Unii francizați Lukoil au oferit mărturii dramatice despre situația lor. Alții au acuzat guvernul SUA că i-a lăsat să se descurce singuri. ‘Trebuie să fim uniți’, a spus un francizat la întâlnire, în timp ce avocații prezenți au oferit sfaturi.

‘Aproape 200 dintre acești mici oameni de oameni independenți, cetățeni americani, se confruntă cu perspectiva de a avea întreaga afacere distrusă în scurt timp’, a declarat Eric Blomgren, director executiv al New Jersey Gasoline, C-Store, Automotive Association.

Modul în care un grup de mici proprietari de afaceri din SUA a fost prins într-o situație geopolitică complicată este consecința unor evenimente din urmă cu mai bine de două decenii, când relațiile cu Rusia erau diferite.

Lukoil a intrat pe piața din SUA în 2000, când a cumpărat Getty Petroleum Marketing în ceea ce a fost prima achiziție a unei companii americane cotate la bursă de către o corporație rusă. Patru ani mai târziu, a Lukoil achiziționat și a schimbat numele unui grup de benzinării Mobil de la ConocoPhillips care erau împrăștiate în New Jersey, New York și Pennsylvania. La un moment dat Lukoil deținea peste 1.000 de benzinării în SUA, dar a redus acest număr la mai puțin de 200 în prezent.

Cel mai frecvent, francizații au semnat contracte de trei ani cu Lukoil North America, în baza cărora plătesc chiria lunară și taxe imobiliare pentru stațiile lor. Compania le-a furnizat combustibil, împreună cu finanțare pe termen scurt.

Însă numele Lukoil a devenit o problemă după invadarea Ucrainei de către Rusia în 2022. Imediat după debutul invaziei, benzinăriile Lukoil din New Jersey s-au confruntat cu boicoturi aprobate de stat. Unele carduri de credit folosite de clienții flotei au încetat să mai funcționeze în stații.

De atunci încoace, vânzările au fluctuat pe fondul înrăutățirii atitudinii opiniei publice față de Kremlin, spune Gagan Kehal. Acest locuitor din New Jersey administrează o benzinărie Lukoil din comitatul Morris pe care tatăl său a cumpărat-o ca franciză Mobil în anul în care s-a născut Kehal. El a spus că angajații săi sunt întrebați frecvent de clienți cu privire la legăturile companiei cu Rusia.

Recent, câțiva clienți de lungă durată au încetat să mai vină la benzinăria lui Kehal.

Pierderea clienților vine exact în momentul în care condițiile ar trebui să fie mai favorabile pentru comercianții cu amănuntul, în condițiile în care prețurile la benzină sunt la minimul ultimilor ani. De obicei, acest lucru duce la o utilizare crescută a automobilului și la mai multe cheltuieli în magazinele de proximitate, ceea ce generează marje de profit mai mari pentru benzinari decât combustibilul în sine.

Lucrurile s-au înrăutățit pentru francizați Lukoil cu ultima rundă de sancțiuni. BCB Bancorp Inc. a tăiat legăturile cu Lukoil, astfel că proprietarii de benzinării nu mai au acces la veniturile din plățile efectuate prin carduri de credit, debit și preplătite. Cardurile Amex au încetat pentru scurt timp să funcționeze la pompele Lukoil dintr-un motiv neclar. Lukoil lucrează acum cu două bănci regionale mici, OceanFirst Bank NA și Parke Bancorp, pentru a gestiona tranzacțiile.

De asemenea, au încetat legăturile Lukoil cu firma de rafinare Phillips 66 și firma rusă a apelat la distribuitorul Gill Energy din New Jersey pentru aprovizionarea cu combustibil.

În ultimele săptămâni, reprezentanții Lukoil North America au vizitat benzinăriile pentru a solicita plăți pentru soldul restant la împrumuturile pentru combustibil, potrivit mai multor angajați ai benzinăriilor.

‘În continuare însă trebuie să ne plătim angajații și să continuăm să operam stațiile. Asta cu siguranță ne creează probleme’, a spus Kehal.

Dacă marca Lukoil va supraviețui în SUA este neclar. În paralel, compania rusă încearcă să își vândă activele internaționale. Având în vedere dimensiunea și gravitatea politică a oricărei tranzacții, cel ai probabil ar putea dura câteva luni, dacă nu mai mult, pentru a fi finalizată, potrivit lui Doug Jacobson, avocat la Jacobson Burton Kelley PLLC.

Între timp, Kehal ține legătura cu alți francizați prin intermediul unui grup Whatsapp. Mulți nu au altă alegere decât să aștepte un cumpărător pentru lanțul de benzinării, în speranța că le va permite să schimbe numele și să meargă mai departe. Pentru unii, există dorința de a-și cumpăra benzinăriile de la compania controlată de grupul rus, o perspectivă atractivă, dar costisitoare.