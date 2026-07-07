PwC: Marii contribuabili vor depune anual, din 2026, dosarul prețurilor de transfer la ANAF

Marii contribuabili vor avea obligația să depună anual, în format electronic, dosarul prețurilor de transfer pentru tranzacțiile aferente anului 2026, în baza noilor ordine publicate de ANAF, care modifică și regulile privind acordurile de preț în avans, relevă o analiză PwC România.

Potrivit sursei citate, ANAF a publicat, pe 2 iulie, două Ordine care schimbă în mod semnificativ modul în care companiile vor trebui să gestioneze prețurile de transfer începând cu tranzacțiile aferente anului 2026.

‘Primul transformă dosarul prețurilor de transfer într-o obligație anuală de raportare electronică pentru marii contribuabili, iar al doilea recalibrează regulile privind acordurile de preț în avans (APA), deschizând posibilitatea de a obține certitudine fiscală și pentru tranzacții deja derulate, prin mecanismul de roll-back. Pentru companiile cu tranzacții relevante cu persoane afiliate schimbările cresc nivelul de conformare cerut, dar pe de altă parte oferă un instrument prin care efortul suplimentar poate fi transformat într-un avantaj’, susțin autorii analizei, Ruxandra Târlescu, partener și liderul Departamentului de servicii fiscale și juridice, și Livia Teodoru, director PwC România.

Dosarul prețurilor de transfer trebuie pregătit indiferent dacă este sau nu inițiată o inspecție, în condiții specifice, se mai precizează în document.

‘Până acum, marii contribuabili pregăteau dosarul prețurilor de transfer și îl prezentau autorităților fiscale doar atunci când erau solicitați să o facă, de regulă în contextul unei inspecții fiscale. Începând cu anul 2026, dosarul va trebui întocmit anual și depus electronic la ANAF, prin Spațiul Privat Virtual (SPV), într-un termen specific’, menționează analiza.

Consultanții PwC precizează că schimbările aduse de cele două acte normative vizează obligația marilor contribuabili de a întocmi anual și de a depune electronic dosarul prețurilor de transfer, nu doar de a-l prezenta la solicitarea autorităților fiscale, precum și revizuirea pragurilor de documentare, care vor fi evaluate la nivelul fiecărei tranzacții individuale cu fiecare persoană afiliată.

De asemenea, schimbarea vizează și extinderea semnificativă a conținutului dosarului și a informațiilor care trebuie documentate, cerințe mult mai detaliate privind studiile de comparabilitate și documentația-suport aferentă, precum și introducerea unor formate standardizate de raportare a tranzacțiilor cu persoane afiliate.

Potrivit sursei citate, în practică înseamnă un termen fix de depunere, care elimină posibilitatea de a amâna pregătirea dosarului până la o eventuală solicitare din partea autorităților.

În al doilea rând, consultanții atrag atenția că volumul de muncă va fi semnificativ mai mare, pentru că dosarul va trebui să conțină o analiză distinctă pentru fiecare tranzacție cu fiecare persoană afiliată care depășește noile praguri, susținută de studii de comparabilitate mai detaliate și raportată într-un format standardizat.

În al treilea rând, va fi transparență mai mare față de autoritățile fiscale, care vor avea, pentru prima dată, o imagine anuală și completă a tuturor tranzacțiilor cu părți afiliate.

‘Ne așteptăm ca aceste informații să stea la baza unor analize de risc mult mai detaliate, efectuate de ANAF înainte de declanșarea efectivă a inspecțiilor fiscale, la un nivel granular, pe sectoare și industrii specifice. În lipsa unui dosar conform, ANAF poate considera, în mod arbitrar, că prețurile de transfer nu reflectă valoarea de piață și poate impune ajustări, cu impozite suplimentare, dobânzi și penalități aferente. Având în vedere impactul potențial al noilor reguli, este necesară o evaluare din timp a situației existente, pentru identificarea eventualelor discrepanțe și planificarea măsurilor necesare pentru conformare, precum efectuarea de ajustări voluntare ale prețurilor de transfer, acolo unde este cazul, și pregătirea temeinică a politicilor de prețuri de transfer pentru tranzacțiile pe care intenționați să le derulați în perioada următoare’, notează autorii cercetării.

În paralel, regulile privind acordurile de preț în avans au fost actualizate printr-un nou Ordin ANAF, cu scopul declarat de a clarifica procedura și de a extinde posibilitățile de utilizare a acestui instrument.

Printre principalele modificări se află: posibilitatea aplicării unui APA (Acord de Preț în Avans, n.r.) și pentru perioade fiscale anterioare (roll-back), de până la 5 ani, în anumite condiții; cerințe mai detaliate privind documentația și studiile de comparabilitate care stau la baza solicitării și formalizarea interacțiunii cu ANAF pe parcursul procedurii, inclusiv prin discuții preliminare și etape suplimentare de clarificare.

‘Noile reguli pot face din procedura APA o opțiune mult mai atractivă pentru contribuabilii care își doresc un grad ridicat de certitudine fiscală și vor să reducă riscul disputelor privind prețurile de transfer’, mai arată studiul.

În acest context, poate fi evaluată oportunitatea utilizării unui APA, inclusiv pentru tranzacții deja implementate, acolo unde sunt îndeplinite condițiile prevăzute de noul cadru procedural, pentru a obține certitudine fiscală și a evita eventuale dispute cu autoritățile fiscale.

‘În concluzie, noile reglementări confirmă tendința autorităților fiscale de a acorda o atenție sporită tranzacțiilor intragrup și documentării prețurilor de transfer. În acest context, evaluarea din timp a impactului noilor cerințe și implementarea unei strategii adecvate de conformare devin esențiale pentru limitarea riscurilor fiscale și administrative. Printr-o abordare proactivă, companiile pot transforma noile cerințe de conformare într-un instrument de creștere a certitudinii fiscale și de reducere a riscurilor asociate controalelor viitoare’, se mai precizează în document.