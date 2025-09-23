Radu Miruță, ministrul Economiei: Trebuie să ne uităm în paralel la zona de stimulare a gândirii critice, completată de reglementări care să protejeze populația

„Educația e bucata critică care face o zonă de protecție în jurul fiecărui individ”. Declarația aparține ministrului Economiei, Daniel David. Prezent în cadrul conferinței naționale RO 3.0 “Educație pentru nivelul următor. Învățământul se cuplează total la noul orizont al pieței muncii”, acesta a precizat că, pe lângă dezvoltarea gândirii critice, educația trebuie să ofere individului o „zonă de protecție”.

„Mie îmi sunt foarte clare următoarele trei lucruri: unu – ceea ce îți intră în cap, ceea ce înveți la școală e bogăția pe care nu ți-o poate fura absolut niciun regim politic, nu ți-o poate fura niciun manager care face nedreptăți. Este bagajul care este lipit de tine și care, la un moment dat în viață, te va diferenția. Al doilea lucru pe care eu îl observ este discrepanța asta, discontinuitatea asta din zona învățământului dual. Sunt licee tehnologice care încep câte o clasă de învățământ dual, care sunt finanțate de diverse companii pentru a pregăti un pic elevii spre zona în care ar urma să fie mutați în producție. În zona companiilor de stat acest lucru se oprește, nu are continuitate. E ce-i mâhnește pe elevi și îi face să nu continue. Am stat de vorbă la CE Oltenia, unde au fost câteva clase pentru apregăti strungari, electricieni. Au făcut școala, după care din 25 au fost angajati 2, iar ceilalți 30, că au fost vreo 32 angajați, au fost angajați din afara clasei. Nu e în regulă, trebuie să existe continuitate pentru astfel de programe. Mai există un aspect care generează dezbatere în spațiul public – stimularea gândirii critice pentru a face față informațiilor malițioase, ilegale, false din mediul online. Vrem sau nu vrem, mediul online face parte din viața noastră de zi cu zi. De multe ori aud răspunsul la întrebarea “De unde știi?”, “Am văzut pe telefon!”. De multe ori generează un cadru pe care oamenii îl consideră ca “lege”, ceea ce nu e deloc adevărat. În lupta asta cu libertatea de exprimare, care este sfântă și nu trebuie denaturară, mulți spun că gândirea critică trebuie să fie filtrul care face diferența între adevăr și minciună. Eu sunt cel care consider că nu e suficient. 100% gândirea critică e obligatorie, însă ea nu acoperă toată plaja. Se modifică programe școlare, însă introducerea unei zone de IA produce rezultate peste 4-5 ani, atunci tehnologia o să fie alta. În toate sistemele zona de educație e un pic în spate. Atunci trebuie să ne uităm în paralel la zona de stimulare a gândirii critice, care și fie complementată de reglementări care să protejeze populația. Nu e suficient să dăm bani pe submarine, pe avioane F35, dacă populația e afectată de algoritmi controlați nu de oameni, ci de AI. Libertatea de exprimare e sfântă, dar ea e asociată unei persoane.

Libertatea de exprimare nu poate fi invocată când e folosită în numele unor roboți. Ea se oprește când oprește libertatea de exprimare a celuilalt. Educația e bucata critică care face o zonă de protecție în jurul fiecărui individ”, a declarat ministrul în cadrul conferintei.