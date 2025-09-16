Rata medie de neocupare a clădirilor de birouri cu spații de socializare este de doar 7%

Rata medie de neocupare a clădirilor de birouri care includ spații de socializare este de doar 7%, comparativ cu 26% în cazul sediilor tradiționale, care nu oferă astfel de facilități, relevă o analiză întocmită de către o companie de consultanță imobiliară.

Potrivit consultanților Colliers, criteriul spațiilor funcționale sunt percepute ca medii care sprijină cultura organizațională, creativitatea și colaborarea echipelor.

‘Succesul proiectelor din București care au pus accent pe spații de community, au demonstrat că aceste facilități fac diferența în gradul de atractivitate și în retenția chiriașilor, transformând clădirile din simple sedii în adevărate destinații pentru angajați’, precizează sursa citată.

Analiza Colliers arată că imobilele care combină spațiile de ‘community’ cu accesul direct la metrou au cele mai bune rezultate, cu o rată de neocupare de doar 7%.

Totodată, pentru cele care oferă acest tip de zone, dar nu sunt conectate la rețeaua de metrou, rata urcă la 21%. În schimb, spațiile fără astfel de facilități înregistrează 14% rată de neocupare dacă sunt aproape de metrou și până la 26% atunci când lipsesc ambele avantaje.

