Retromobil Club România: Facilitățile fiscale acordate vehiculelor istorice nu reprezintă un privilegiu

Facilitățile fiscale acordate vehiculelor istorice nu reprezintă un privilegiu, ci un instrument de susținere a conservării patrimoniului mobil, pe care statul român l-a recunoscut și sprijinit, afirmă reprezentanții Retromobil Club România.

Precizările vin în contextul declarațiilor făcute recent de președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, care a transmis că bugetul României trebuie să fie pentru toți românii, nu doar pentru cei bogați, el adăugând că miliardarii țării ‘cu mașini de colecție’ de sute de milioane de euro au fost scutiți de impozite în valoare de 150 de milioane de lei.

„Retromobil Club România, autoritate națională FIVA, respinge ferm afirmațiile recente din spațiul public prin care s-a sugerat că facilitățile fiscale acordate vehiculelor istorice ar reprezenta un avantaj rezervat unor persoane extrem de bogate, numite în mod critic și demonizant, într-un discurs politic recent, ‘miliardarii României care se sustrag de la plata impozitelor’. O asemenea prezentare este falsă, nedreaptă și profund jignitoare pentru o comunitate construită în aproape trei decenii de muncă, pasiune și responsabilitate civică”, se arată într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, în cei 28 de ani de existență, Retromobil Club România a reușit să reunească peste 6.000 de membri și aproximativ 11.000 de vehicule atestate istoric.

„Membrii noștri provin din medii sociale foarte diverse: studenți, salariați, antreprenori, pensionari, foști militari, profesioniști din numeroase domenii, oameni din familii care au ales să salveze și să păstreze o parte din patrimoniul tehnic și cultural al României. Misiunea Retromobil Club România este aliniată cu cea a Federației Internaționale a Vehiculelor Istorice (FIVA), organizație acreditată UNESCO, de a proteja și păstra patrimoniul auto istoric; în acest sens, Retromobil, ca membru FIVA, susține menținerea legislației românești în acord cu normele Uniunii Europene, care prevăd facilități fiscale pentru vehiculele istorice”, precizează sursa citată.

Comunitatea Retromobil, se mai arată în comunicat, a fost în permanență un spațiu de ‘solidaritate’ și ‘pasiune’, în care oameni obișnuiți fac eforturi considerabile pentru a recupera, restaura și conserva vehicule care altfel ar fi dispărut definitiv.

Retromobil Club România și-a asumat o misiune ‘unică’, pe care statul român nu a livrat-o: aceea de a constitui un muzeu național pe roți și de a-l pune la dispoziția publicului din întreaga țară, în mod gratuit, se menționează în comunicat.

„Facilitățile fiscale acordate vehiculelor istorice trebuie înțelese, așadar, în acest context: nu ca un privilegiu, ci ca un instrument de susținere a conservării patrimoniului mobil, pe care statul român l-a recunoscut și sprijinit. Atragem atenția că retorica politicianistă, ce opune în mod forțat comunitățile de pasionați altor categorii sociale, este periculoasă pentru că nu construiește solidaritate, ci divizează, stigmatizează și transformă în țintă publică oameni care contribuie, în mod concret, la păstrarea patrimoniului național și a unei părți din memoria țării noastre. Facem un apel la responsabilitate, echilibru și respect în discursul public și cerem să nu fie transformate în țapi ispășitori sau prezentate în mod caricatural comunitățile care păstrează vie memoria tehnică și culturală a României”, este mesajul Retromobil Club România.

Comunicatul integral:

Retromobil Club România, autoritate națională FIVA, respinge ferm afirmațiile recente din spațiul public prin care s-a sugerat că facilitățile fiscale acordate vehiculelor istorice ar reprezenta un avantaj rezervat unor persoane extrem de bogate, numite în mod critic și demonizant, într-un discurs politic recent, „miliardarii României care se sustrag de la plata impozitelor”.

O asemenea prezentare este falsă, nedreaptă și profund jignitoare pentru o comunitate construită în aproape trei decenii de muncă, pasiune și responsabilitate civică.

n cei 28 de ani de existență, Retromobil Club România a reușit să reunească peste 6.000 de membri și aproximativ 11.000 de vehicule atestate istoric. Membrii noștri provin din medii sociale foarte diverse: studenți, salariați, antreprenori, pensionari, foști militari, profesioniști din numeroase domenii, oameni din familii care au ales să salveze și să păstreze o parte din patrimoniul tehnic și cultural al României.

Misiunea Retromobil Club România este aliniată cu cea a Federației Internaționale a Vehiculelor Istorice (FIVA), organizație acreditată UNESCO, de a proteja și păstra patrimoniul auto istoric; în acest sens, Retromobil, ca membru FIVA, susține menținerea legislației românești în acord cu normele Uniunii Europene, care prevăd facilități fiscale pentru vehiculele istorice.

Comunitatea Retromobil a fost în permanență un spațiu de solidaritate și pasiune, în care oameni obișnuiți fac eforturi considerabile pentru a recupera, restaura și conserva vehicule care altfel ar fi dispărut definitiv. Multe dintre automobilele românești istorice existente astăzi au fost salvate și le putem vedea la evenimentele asociației tocmai datorită acestor oameni care au dat dovadă de sacrificiu personal, dedicare și respect pentru istoria țării.

Retromobil Club România și-a asumat o misiune unică, pe care statul român nu a livrat-o: aceea de a constitui un muzeu național pe roți și de a-l pune la dispoziția publicului din întreaga țară, în mod gratuit! În fiecare an, prin cele 180 de evenimente organizate, aducem împreună oameni din generații diferite și din toate mediile economice și sociale, creând un spațiu al respectului și solidarității între oameni, un lucru unic în țara noastră!

Facilitățile fiscale acordate vehiculelor istorice trebuie înțelese, așadar, în acest context: nu ca un privilegiu, ci ca un instrument de susținere a conservării patrimoniului mobil, pe care statul român l-a recunoscut și sprijinit. Atragem atenția că retorica politicianistă, ce opune în mod forțat comunitățile de pasionați altor categorii sociale, este periculoasă pentru că nu construiește solidaritate, ci divizează, stigmatizează și transformă în țintă publică oameni care contribuie, în mod concret, la păstrarea patrimoniului național și a unei părți din memoria țării noastre.

Facem un apel la responsabilitate, echilibru și respect în discursul public și cerem să nu fie transformate în țapi ispășitori sau prezentate în mod caricatural comunitățile care păstrează vie memoria tehnică și culturală a României.

Îi invităm pe toți reprezentanții vieții publice să participe la evenimentele noastre din calendarul acestui an, pentru a cunoaște în mod direct membrii comunității, valoarea activității lor și a descoperi rolul socio-cultural unic pe care îl are mișcarea pentru păstrarea vehiculelor istorice din România.