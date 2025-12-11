Rezerva Federală a SUA Fed a redus din nou dobânda, pentru a treia oară în acest an

Rezerva Federală a SUA (Fed) a decis miercuri reducerea dobânzii de referință cu 0,25%, la un interval cuprins între 3,50% și 3,75%, în linie cu estimările, transmite Reuters.

Este pentru a treia oară în acest an când Fed relaxează politica monetară.

Majoritatea oficialilor Fed cred că vor trebui reduse dobânzile anul viitor, dar sunt profund divizați în legătură cu nivelul reducerilor, existând și oficiali care se opun total relaxării politicii monetare.

Oficialii Fed se așteaptă ca la finalul anului viitor rata șomajului să se situeze la 4,4%, un nivel similar cu cel raportat pentru septembrie, cele mai recente date disponibile.

De asemenea, rata inflației în SUA ar urma să ajungă la 2,9% la finalul acestui an, înainte de a scădea la 2,4% anul viitor, față de un nivel de 2,6% previzionat în septembrie. Ținta de inflație a Fed pe termen mediu este de 2%.

Creșterea economiei SUA ar urma să ajungă la 2,3% anul viitor, față de un nivel de 1,8% previzionat anterior.