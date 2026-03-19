Rogobete anunță buget mai mare pentru compensarea medicamentelor în programele naționale: Un pas în direcția corectă

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță creșterea cu 400 de milioane de lei a bugetului pentru compensarea medicamentelor din programele naționale.

”Bugetul pentru compensarea medicamentelor din programele naționale nu este doar o cifră. Este, în primul rând, despre acces real la tratament pentru pacienți. În 2026, acest buget crește la 1,8 miliarde de lei, de la 1,4 miliarde de lei în 2025. O creștere de 400 de milioane de lei, care înseamnă mai mult decât o ajustare financiară – înseamnă continuitate în tratamente, terapii accesibile și mai puține situații în care oamenii sunt puși în fața unor costuri pe care nu le pot susține”, a scris ministrul, joi, pe Facebook.

Potrivit ministrului Sănătății, această decizie are menirea de a corecta dezechilibre care au afectat încrederea în sistem.

”Nu rezolvă totul peste noapte, dar este un pas concret în direcția corectă. Continuăm să construim un sistem în care tratamentul nu este un privilegiu, ci un drept”, a transmis Rogobete.